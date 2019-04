Politiikka

Näin puheen­johtajat pärjäsivät HS:n vaali­tentissä

Li Andersson (vas):

Sari Essayah (kd):

Pekka Haavisto (vihr):

Jussi Halla-aho (ps):

Anna-Maja Henriksson (rkp):

Petteri Orpo (kok):

Antti Rinne (sd):

Juha Sipilä (kesk):

Sampo Terho (sin):

Paavo Väyrynen (tl):

Näin HS:n tentti eteni, lue avainkohdat:

Tällaisia olisivat puheenjohtajien visiot Viimeinen kysymys antaa puheenjohtajille mahdollisuuden visioida: Jos puolueenne saavuttaisi näissä eduskuntavaaleissa yksinkertaisen enemmistön, eli teillä olisi yksin valta päättää Suomen suunnasta, minkälainen Suomi olisi neljän vuoden kuluttua? Li Anderssonin visiossa lapsiperheköyhyys olisi kääntynyt reippaaseen laskuun ja ilmastopolitiikka olisi linjassa 1,5 asteen tavoitteen kanssa. Sari Essayah puhuu "lähimmäisyhteiskunnasta", joka olisi perheystävällinen, turvallinen ja yritteliäs. Pekka Haavisto puhuu tieteeseen ja tutkimukseen nojaavasta yhteiskunnasta, joka on ratkaissut ilmastokriisin ja eriarvoisuuden. Halla-aho maalaa Suomen, jossa "tavallinen suomalainen" kokee jälleen olevansa päähenkilö riippumatta esimerkiksi sukupuolestaan tai asuinpaikastaan. Henriksson haluaa "maailman lapsiystävällisimmän" maan, jossa on paljon uusia yrityksiä ja jossa vanhukset voivat tuntea olevansa turvassa. Orpo toivoo "modernia ja dynaamista Suomea", jossa on enemmän hyvinvointia, osaamista, tasa-arvoa ja turvallisuutta kuin tähän mennessä. Rinne haluaisi Suomen "jossa on vähän parempaa ja oikeudenmukaisempaa maailmaa kuin tänään". Sipilä toivoo koko Suomen kehittyvän tasapainoisesti. Myös syntyvyyden pitäisi kääntyä nousuun ja perheissä voidaan paremmin. Terho vastaa yhdellä sanalla: "Turvallinen." Väyrynen haluaisi nykyistä itsenäisemmän ja selkeämmin puolueettoman Suomen. Jaa



Nato-optio synnyttää keskustelun suomettumisesta Tentin turvallisuuspoliittisessa osiossa Sdp:n puheenjohtajalta Antti Rinteeltä kysyttiin, mitä hän tarkoitti sanoessaan viime viikolla MTV3:n tentissä, ettei Suomea välttämättä hyväksyttäisi Natoon, vaikka se jäsenyyttä hakisi. Rinne kiisti, että tämä tarkoittaisi nykyiseen hallitusohjelmaan kirjatusta ”Nato-optiosta” luopumista. Optio tarkoittaa sitä, että Suomi ylläpitää mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.”Mutta kun katsoo Yhdysvaltain presidentin [Donald Trumpin] toimintaa sääntöperusteisen maailmanjärjestyksen vaakalaudalle saattamisessa, ei voi olla varma miten hän suhtautuisi uusien jäsenten ottamiseen”, Rinne sanoi. ”On suomettumista, jos ei tästä pysty puhumaan niin kuin asiat on. "Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo hyökkäsi ärhäkkäästi Rinteen näkemystä vastaan. ”Ei sitä Donald Trump päätä vaan Nato!” Rinne sai tästä vain lisää vettä myllyynsä: ”Sinä olet Petteri hyvin suomettunut kun et anna keskustella asiasta, joka on hyvin selvä.” Tämän jälkeen myös keskustan puheenjohtaja, toimitusministeristön pääministeri Juha Sipilä hakeutui mukaan kiistaan syyttäen Rinnettä siitä, että tällaiset puheet kaventavat Suomen liikkumatilaa. ”Minun molemmilla puolillani istuu suomettuneita tyyppejä”, syytti Sipilän ja Orpon välissä istuva Rinne. Jaa



Miten syrjäytymistä pitäisi vähentää? Tentin loppuosassa puhutaan turvallisuuspolitiikasta. Osio alkaa syrjäytymisen käsittelyllä, sillä sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg arvioi Turun terrori-iskun jälkeen 2017 Suomen suurimmaksi turvallisuusuhaksi syrjäytyneet suomalaismiehet. Millä konkreettisilla toimilla vastaatte tähän turvallisuusuhkaan, puheenjohtajilta kysytään. Ensin pääsee ääneen Halla-aho, jonka mielestä syrjäytyminen ei ole Suomen suurin turvallisuusuhka. ”Pahin uhka on maahanmuuttoon liittyvä yhteiskunnan sirpaloituminen, ghettoutuminen ja siihen liittyvä jihadismi”, hän sanoo. Syrjäytymiseen liittyen Halla-aho puhuu koulujen vastuusta. Hänen mukaansa nuoria ja varsinkin poikia ei pitäisi syrjäyttää koulunkäynnistä. ”Liikaa vastuuta ei lykätä koululaisille." Myös Pekka Haaviston mielestä toisen asteen koulutukseen pitäisi satsata enemmän. Hän vaatii työharjoittelun kautta oppimista ja lisää sosiaalityötä. Sipilä lisäisi oppisopimiskoulutusta, joka hänestä olisi täsmäkeino monelle nuorelle. ”Varhainen puuttuminen, kotiapu perheille.” Li Andersson vaatii oppivelvollisuuden nostamista. Hänen mukaansa tarvitaan myös panostuksia lastensuojeluun. ”Suomalainen hyvinvointivaltio epäonnistuu sen tärkeimmässä tehtävässä, joka on ihmisten nostaminen köyhyydestä.” Myös Paavo Väyrynen nostaisi oppivelvollisuusikää. Rinne huolehtisi siitä, että nuorilla on aikuisia ”kanssakulkijoita”. Hänkin nostaa esiin mielenterveyspalvelut. Henriksson kertoo oikeusministerinä nähneensä vankiloissa, ketkä ovat syrjäytyneitä. ”Näkyi se, että varhainen puuttuminen perheen tilanteeseen oli puuttunut. Tarvitaan politiikka joka lähtee perheestä. Tarvitaan subjektiivinen päivähoito-oikeus. Tarvitaan kuraattoreita ja tukihenkilökuntaa kouluissa.” Essayah haluaisi palauttaa kymppiluokat. Lisäksi hän vaatii matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita. Sampo Terhon mukaan tärkein on perhe. ”Ei ole mitään sen suurempaa pääomaa kuin onnellinen lapsuus.” Jaa



Tiia Ylinen, 11, kysyy puheenjohtajilta englanniksi, mitä kieliä hänen pitäisi opiskella koulussa. Seuraavaksi puheenjohtajille esittää kysymyksen Tiia Ylinen, 11. Hän kysyy englanniksi, mitä kieliä hänen pitäisi opiskella koulussa. Kaikki vastaavat enemmän tai vähemmän sujuvalla englannilla. Puheenjohtajat ovat myös laajalti samaa mieltä siitä, että kieliä kannattaa opiskella niin monta kuin mahdollista. Sari Essayah nostaa lisäksi esiin oman äidinkielen osaamisen merkityksen pohjana kaikkien muiden kielten osaamiselle. Pekka Haavisto suosittelee kaikille Suomessa asuville sekä suomen että ruotsin osaamista. Lisäksi hänen mukaansa olisi hyvä englannin lisäksi osata jotakin toista eurooppalaista kieltä. Antti Rinne ja Juha Sipilä nostavat esiin erityisesti venäjän taidon tärkeyden. Paavo Väyrynen ilahtuu tästä: "Olen iloinen, että kaksi muuta puheenjohtajaa mainitsi venäjän." Jaa



Pitäisikö kaupungistumista hidastaa? Seuraavaksi puhutaan kaupungistumisesta ja maaseudun tyhjenemisestä. Ihmiset keskittyvät Suomessa kasvukeskuksiin nopeammin kuin monessa muussa OECD-maassa. Pitäisikö kehitystä vauhdittaa tai hidastaa, puheenjohtajilta kysytään. Orpo: Kaupungistuminen on kansainvälinen megatrendi, se ei ole mielipidekysymys. Haavisto: Kainuussa ja Lapissa on työvoimapulaa. On hyvä, että meillä ei ole enää alueita jotka välttämättä olisivat muuttotappiokuntia, jos siellä talous vetää. Sipilä: Tätä kehitystä pitää hillitä. Sipilän mukaan julkisissa viroissa pitäisi olla mahdollista tehdä etätyötä. Rinne: Tarvitaan enemmän kasvukeskuksia kuin vain kolme. Tarvitaan kymmenkunta kasvukeskusta. Rinne vaatii, että on löydettävä ratkaisu muuttotappioalueilla halpenevien asuntojen ongelmaan. Samoilla linjoilla on Essayah, ja hänellä on ehdotuskin: hän vaati jonkinlaista valtiontakausta asunnoille, jotta ihmiset saisivat ainakin omansa takaisin myydessään asunnon muuttotappioalueilla. Rkp:n Henriksson ottaa esiin aluesairaalaverkoston. Vaasan sairaala on ollut puolueelle tärkeä. Jaa



Koviin keinoihin työllisyyden nostamiseksi ei haluja löydy Puheenjohtajista on ollut vaikeaa saada irti keinoja työllisyyden nostamiseksi, Marko Junkkari toteaa. "Kun esitetään konkreettisia kovia keinoja työllisyyden nostamiseksi, käsiä ei nouse." Niinpä seuraavaksi tentissä esitetään joukko väitteitä, joihin puheenjohtajien on otettava kantaa käsiäänestyksellä. Vuorotteluvapaajärjestelmä pitäisi lakkauttaa? Yksikään käsi ei nouse. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan lisäpäivät eli eläkeputki pitäisi poistaa? Yksikään käsi ei nouse. Aikuiskoulutustukea käyttävät lähinnä hyvin koulutetut ihmiset, joiden työmarkkina-asema on muutenkin vahva. Aikuiskoulutustukea pitäisi leikata ja suunnata rahat heikommin koulutettujen täydennyskoulutukseen? Petteri Orpon ja Jussi Halla-ahon käsi nousee. Orpo perustelee: "Meidän täytyy ammatillinen koulutus jatkuva oppiminen uudistaa kokonaisuutena. Nyt paremmissa tehtävissä oleville löytyy MBA-tutkintoja ja kursseja. Mutta pitäisi löytää järjestelmä, jossa joka ainut ihminen pystyy koulutustaan parantamaan." Halla-aho kiinnittää puheenvuorossaan huomiota siihen, että vaalikampanjoissa yleensä annetaan lupauksia joita on myöhemmin vaikea pyörtää. Jaa



Orpo ja Rinne katsovat paikallista sopimista eri näkökulmasta Kun keskustelu siirtyy paikalliseen sopimiseen, kokoomuksen Orpon ja Sdp:n Rinteen erilainen näkökulma asiaan tulee esiin. Kokoomus on esittänyt yhdeksi keinoksi nostaa työllisyyttä paikallisen sopimisen lisäämistä. Orpon mukaan työehto­sopimusten joustojen soveltamisen pitäisi olla olisi mahdollista myös järjestäytymättömille yrityksille. ”Kokonaisuudessaan on palkansaajan etu, että voi työehtosopimuksen puitteissa sopia työn ehdoista työpaikalla. On olennaista, että työehtosopimuksiin saadaan lisää liikkumavaraa. Jokainen ihminen tänä päivänä haluaa yksilöllisemmät työehdot”, Orpo sanoo. Rinne puolestaan korostaa valta-asetelmaa työpaikoilla. Hänen mukaansa jo nyt paikallinen sopiminen on laajalti mahdollista. Hän pitää kuitenkin luottamusmiehen mukana olemista tärkeänä. ”Pelko on se, että koetaan, että työnantaja saa liian suuren vallan. Luottamusmiehen on oltava sopija työntekijöiden puolelta”, Rinne sanoo. ”Luottamus on aivan keskeinen asia paikallisen sopimisen onnistumiselle.” Henriksson kehottaa ottamaan oppia Ruotsista, jossa on pystytty luomaan työpaikkakulttuuri, jossa keskustellaan asioista ja pystytään niistä myös sopimaan. Jaa



Työmarkkinajärjestöjen valta politiikassa kuumentaa keskustelua Sdp:n Antti Rinne hieman kuumenee Marko Junkkarin kysyessä työmarkkinoiden rakenneuudistuksista. ”Teidän ohjelmastanne voi tehdä sen tulkinnan että Sdp ei pyri uudistamaan työmarkkinoita vaan pikemminkin pyrkii sementoimaan nykyjärjestelmää entisestään”, Junkkari esittää. ”Aivan väärä tulkinta!” Rinne huudahtaa. Tentissä keskustellaan siitä, onko työmarkkinajärjestöillä liikaa valtaa. ”Me ei voida ulkoistaa lainsäädäntöä parlamentin ulkoiselle voimalle", sanoo Petteri Orpo. Jussi Halla-ahon mielestä työmarkkinajärjestelmää ei saa raskaudestaan huolimatta yrittää väkivalloin murtaa, sillä tämä johtaa huonoihin tuloksiin. Hänen mukaansa yrittäjien ja duunarien välistä vastakkainasettelua pitää purkaa. Pekka Haavisto on Halla-ahon kanssa samoilla linjoilla: ”Suomessa vallitsee vahva sopimisen kulttuuri.” Saarikoski kysyy Sipilältä, mitä tulosvastuullinen kolmikanta tarkoittaa. ”Sovitaan yhdessä tavoite, ja keinoja muutetaan matkan varrella”, Sipilä selittää. Jaa



Käytännössä kaikki vaativat, että työttömyysturvaa saavan on oltava työmarkkinoiden käytettävissä Puheenjohtajia pyydetään seuraavaksi vastaamaan kysymykseen, onko työkykyisellä ihmisellä Suomessa oikeus olla tekemättä työtä. Kaikki paitsi vasemmistoliiton Li Andersson vastaavat kysymykseen, että tällaista oikeutta ei ole. "Yhteiskunta ei pysty tarjoamaan kaikille halukkaille työtä tai työpaikkoja. Lähtisin siitä että se on ensisijainen ongelma joka pitää ratkaista. On erittäin työhalukkaita osatyökykyisiä ja pitkäaikaistyöttömiä", Li Andersson sanoo. Muut linjaavat, että työttömyysturvan saamisen ehtona on se, että on käytettävissä työmarkkinoilla. "Vapaassa maassa ihmisellä on oikeus olla tekemättä työtä. Mutta työkykyisellä ihmisellä ei voi olla oikeutta elää työtä tekevien ihmisten tuloista verotetulla rahalla", Jussi Halla-aho sanoo. "Kun joku maksaa aina, ei voi olla sellaista subjektiivista oikeutta olla tekemättä mitään, ulkoistaa oma toimeentulo naapurin työssäkäymiselle", Petteri Orpo linjaa. "Emme koskaan voi elää yhteiskunnassa, jossa kaikki saavat enemmän kuin antavat. Se että saa ilmaista rahaa, ei tarkoita että se olisi ilmaista. Verorahaa pitää kunnioittaa, se on teidän ja meidän ansaitsemaa rahaa", Sampo Terho toteaa. Jaa



Lupaavatko puolueet olla leikkaamatta työttömyysturvaa? Seuraavaksi siirrytään talouspolitiikkaan. Kaikkien puolueiden vaaliohjelmissa mainitaan, että ensi vaalikaudella on tarkoitus nostaa työllisyysaste 75 prosenttiin. Mutta miten se tehdään? Onko joku valmis lyhentämään työttömyysturvan kestoa ja/tai leikkaamaan sen tasoa, puheenjohtajilta kysytään. Yksikään käsi ei nouse. Junkkari kysyy, onko tämä nyt työttömyysturvalupaus. Tarkoittaako tämä, että yksikään puolueista ei leikkaa työttömyysturvaa ensi kaudella? Kukaan ei tätäkään suoraan lupaa. Kun uudistetaan sosiaaliturvaa, pitää arvioida myös työttömyysturvaa, Petteri Orpo sanoo. Sdp:n Antti Rinne vaatii investointeja, jotka vahvistavat Suomen taloutta tulevaisuudessa. Sdp ei kannata työelämän pelisääntöjen heikentämistä. Keskustan Juha Sipilä sanoo, että oppositio on vastustanut kaikkia niitä toimia, joilla työllisyysaste on saatu nostettua yli 72:n. Vasemmistoliiton Li Andersson vaatii rakenteellisia uudistuksia ja koulutukseen panostamista. Hänen mukaansa sellaisia menoja on vähennetty, joilla parannettaisiin työllisyyttä. Jaa



Puheen poljento on edelleen puheen­johtajien voimallisin. Andersson on myös hyvä perus­telemaan mieli­piteitään. Oli jälleen myös sitkein Juha Sipilän hallituksen kriitikko. Tämä vaaliase on aika ajoin unohtunut myös oppositiossa kuluneen vaalikauden istuneilta Antti Rinteeltä ja Pekka Haavistolta. Tasaisen varma esiintyminen, mutta toisaaltaan mitään uutta avausta tai ilmaisua ei tullut. Tosin tässä vaiheessa vaaleja uudet avaukset ovat kaikilla kortilla.Valitti vähäisiä puheen­vuoroja, mutta sai äänensä kuuluviin sinnikkyydellä ja oveluudella. Viittasi kannat­tavansa jopa poliittisten lakkojen kieltämistä, jotta saisi puheen­vuoron. Pystyi kuitenkin käyttämään omat puheen­vuoronsa aikaisemmista vaaleista tutulla selkeydellä ja varmuudella. Tosin kaikki puheen­johtajat heittivät tässä tentissä keskeiset väitteensä niin tiiviisti ja jouhevasti, ettei Essayah enää erottunut edukseen yhtä paljon kuin vaalien alussa.Haavisto on aina tasaisen varma ja miellyttävä esiintyjä, mutta jää myös helposti syrjään. Puheessa vain paikoin kunnon innos­tumista. Loppu­puolella lämpeni, ja hänet piti jopa keskeyttää. Tässä vaiheessa vaaleja kaikki puheen­johtajat osaavat perus­lauseensa ulkoa vähän turhankin hyvin eli yllätykset­tömästi. Tämä koski myös Haavistoa. Parhaimmillaan Haavisto, kuten monet muutkin, olivat kohdissa, joissa heidän piti puhua vapaasti.Oli hiukan väsyneen näköinen eikä erityisesti tunkenut esille, vaan keskittyi muutamiin kohtiin. Jatkoi kuitenkin uutta hymyile­vämpää linjaansa, mutta välillä hänen lyhyisiin ydin­lauseisiin perustuva puheensa meni robotti­maiseksi. Halla-aho on puhunut varsin vähän maahan­muutosta vaali­tenteissä eikä niistä kovin paljon ole edes kyselty, mutta nyt saimme kuulla perus­suomalaisten vanhan jeremiadin maahan­muuton vaaroista.Sai varsin vähän puheen­vuoroja. Puheen­vuorot olivat perusteltuja kuten yleensä, mutta hän ei varsinaisesti loistanut tällä kertaa. Henriksson jopa takerteli puheessa välillä ja sortui lopussa maalaile­vaan EU-puheeseen. Kykeni kuitenkin nostamaan ruotsin­kielisten asioita esille, kuten hänen tehtävänsä on. Muistutti myös suomalaisia ottamaan oppia Ruotsissa, jossa keskus­tellaan asioista ja pystytään niistä myös sopimaan.Neljän vuoden jatkuva taistelu hallituksessa ay-liikkeen kanssa oli vienyt suurimman innon kauhistella työelämän jäykkyyksiä. Ei haukkunut edes yleis­sitovuutta, ja paikallinen sopiminen­kin pitäisi toteuttaa ennen kaikkea työehto­sopimuksien kautta. On välillä ollut vähän luonnottoman innokas esiintyjä. Nyt tasa­painoisempi, mutta ei kovin erottuva esiintyminen. Luonnollisesti ärsyyntyi, kun Rinne haukkui häntä suomet­tuneeksi.Rinne on vaalien aikana välillä unohtanut haukkua Sipilän hallitusta, mutta nyt sen teki ja muistutti hallituksen pakko­laki­yrityksestä ja koulutus­leikkauksista. On joutunut usein selittelemään puheitaan jälkikäteen. Tällä kertaa korviin särähti, kun Rinne haukkui Orpoa ja Sipilää suomet­tuneiksi, tosin varmaan tietäen, että tämä nousee otsikoihin. Puhe on nopeutunut ja yritti parhaansa haastaa kokoomusta ja keskustaa. Ylisti työ­markkina­järjestöjen aikaan­saannoksia kuten eläke­uudistusta pontevasti, mutta jostakin syystä kehu­listalle lipsahti myös kilpailu­kyky­sopimus (kiky).Sipilän ongelma ja vahvuus vaalien aikana on ollut neljä vuotta kestänyt pää­ministeri­kausi ja sen tuoma julkisuus. Se tuo tietoa ja täsmäl­lisyyttä puheeseen, mutta toisaalta hänen on vaikea tuoda esille mitään, mitä ei olisi kuultu jo kymmeniä kertoja. Korkeintaan keski­vahva esitys, mutta enemmän tarvittaisiin, jotta keskustan kannatus lähtisi nousuun. Tällä kertaa erehtyi puhumaan kyseen­alaisia tietoja muun muassa kikyn tuomista työ­paikoista. Puheessa oli myös keskus­talaisia perinteisiä pehmeitä sosiaali­poliittisia alkiolaisia sävyjä, joiden puutteesta Sipilää on haukuttu.Viikkojen vaali­kiertueen aiheuttama väsymys näkyi kasvoilta, kuten näkyi myös monen muun kasvoilla, mutta toisaalta kaikilla riitti veressä adrenaliinia. Terhon esiinty­misessä oli puhtia ja vitsailua eikä monissa paneeleissa kuultuja naiiveja heittoja nyt kuultu. Terhon puheessa on aina kuulta­vissa hienoinen vieraannut­tava aggressii­vinen sävy.Osasi hauskuuttaa yleisöä parikin kertaa muun muassa sanomalla, että hänen vieressään istuneen urheilu­ministeri Sampo Terhon käsi heiluu ärsyttävästi hänen naamansa edessä. Nosti paremmin alue­politiikan esille kuin keskustan puheen­johtaja Sipilä.Korosti jälleen, kuinka Suomea hivutetaan salaa Natoon. Kokemus näkyi siinä, että hän kykeni esittelemään tentin aikana käytännössä puolueensa koko lyhyen poliittisen ohjelman.