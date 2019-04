Politiikka

Ylen kannatus­mittaus: Perus­suomalaiset nousi toiseksi, Sdp yhä selkeä ykkönen mutta etu­matka kutistunut

Yleisradion

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ylen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy