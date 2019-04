Politiikka

Eduskuntapuolueilta yhteinen vetoomus kansalaisille: Olkaa tarkkana vale­uutisten suhteen

eduskuntapuolueet vetoavat yhdessä allekirjoittamallaan tiedotteella kansalaisiin, että he torjuisivat mahdollista vaalihäirintää olemalla tarkkana esimerkiksi valeuutisten suhteen.”Toivomme, että suomalaiset kiinnittävät erityisesti huomioita uutisten lähteeseen ja punnitsevat niiden luotettavuutta”, yhdeksän puolueen puoluesihteerien allekirjoittamassa vetoomuksessa sanotaan.korostavat, että vaalihäirintä on uhka demokratialle, koska vaalit on voitava ratkaista ”puolueiden välisellä rehdillä kisalla”. Vaalihäirinnän riskiä vähentää, jos äänestäjät tunnistavat esimerkiksi valeuutisoinnin.Puolueet vetoavat myös mediaan, että se kertoisi erilaisista keinoista tunnistaa vaalihäirintäyrityksiä.”Demokratian vaaliminen on yhteinen vastuumme.”mukaan vaalihäirintä on yleistynyt viime vuosina. Niiden mukaan on mahdollista, että esimerkiksi valeuutisia käytetään ensi sunnuntaina järjestettävien eduskuntavaalien tulokseen vaikuttamiseksi.”Vaikka vaalihäirintää ei toistaiseksi ole havaittu, demokratian varmistamiseksi siihen on varauduttava.”