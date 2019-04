Politiikka

Eduskuntapuolueista

ehdokkaita on kevään eduskuntavaaleissa 57. Heistä valtaosa eli yli 60 prosenttia keskittyy Helsingin ja Uudenmaan vaalipiireihin, käy ilmi Tilastokeskuksen kokoamista tiedoista.Ehdokkaiden äidinkielistä yleisimmät ovat venäjä, somali, turkki ja englanti.Vieraskielisiä äänioikeutettuja on nyt noin 100 000. Heilläkin yleisin äidinkieli on venäjä. Perässä tulevat somali, arabia ja kurdi.vieraskielisten osuus ehdokkaista on kutakuinkin sama kuin äänioikeutetuista. Ehdokkaista vieraskielisiä on 2,3 ja äänioikeutetuista 2,4 prosenttia.Vuoden 2011 eduskuntavaaleihin verrattuna vieraskielisten ehdokkaiden määrä ei ole noussut, mutta vieraskielisten äänioikeutettujen määrä on kaksinkertaistunut.Vuonna 2011 vieraskielisiä ehdokkaita oli täsmälleen saman verran kuin nyt eli 57, ja edellisissä eduskuntavaaleissa heitä oli 46.Sen sijaan vieraskielisten äänioikeutettuja oli vuonna 2011 vain hieman alle 50 000, ja viime eduskuntavaaleissa heitä oli noin 74 000.vieraskielisiä ehdokkaita on nyt vihreillä, vasemmistoliitolla ja Sdp:llä, kullakin 3,7 prosenttia kaikista ehdokkaista.Vähiten vieraskielisiä on ehdokkaina perussuomalaisilla, joilla heidän osuutensa on puoli prosenttia.Rkp:llä ja kristillisdemokraateilla vieraskielisten osuus on prosentin verran ja kokoomuksellakin vain 1,4 prosenttia.voidaan tarkastella myös syntyperän mukaan. Syntyperältään ulkomaalaisiksi on määritelty ne, joiden molemmat vanhemmat ovat syntyneet ulkomailla.Syntyperäluokittelu tuottaa melkein samat osuudet kuin vieraskielisyys.Tämän kevään eduskuntavaaleissa syntyperältään ulkomaalaisia on ehdokkaista 2,4 prosenttia ja äänioikeutetuista 2,5 prosenttia.Edellisiin vaaleihin verrattuna syntyperältään ulkomaalaisten osuus on kasvanut äänioikeutettujen joukossa mutta pysynyt samalla tasolla ehdokkaiden joukossa.ulkomaalaisten osuus kaikista Suomessa asuvista on suurempi, sillä eduskuntavaaleissa äänioikeutettuja ja ehdokaskelpoisia ovat vain Suomen kansalaiset.Esimerkiksi vuonna 2017 Suomessa asuvasta väestöstä oli syntyperältään ulkomaalaisia noin seitsemän prosenttia.eniten syntyperältään ulkomaalaisia ehdokkaita on Sdp:llä ja vasemmistoliitolla, hieman yli neljä prosenttia, ja vähiten perussuomalaisilla, noin puoli prosenttia ehdokkaista.Äänioikeutettujen maahanmuuttajataustasta uutisoi perjantaina myös Uutissuomalainen.