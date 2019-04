Politiikka

Suomi äänestää tänään: HS selvitti, mikä äänestäjille on tärkeää ehdokkaan valinnassa

Suomalaisäänestäjät

Suomalaiset

Toiseksi

Kansasta

etsivät eduskuntavaaleissa ehdokkaita, joiden mielipiteet ovat mahdollisimman lähellä omia käsityksiä. Samanmielisyys on tärkeää peräti 95 prosentille äänestäjistä, ja mikään muu ei tule lähellekään tätä ominaisuutta, käy ilmi tuoreesta HS-gallupista.Samanlainen mittaustulos saatiin edellisten eduskuntavaalien 2015 alla, jolloin 93 prosenttia piti ehdokkaiden samankaltaisia mielipiteitä tärkeimpänä asiana äänestyspäätöksensä kannalta.Mikään muu ehdokkaan ominaisuus tai tekijä ei ollut vastaajien enemmistön mielestä tärkeä.ovat – ainakin ilmoituksensa mukaan – hyvin yksimielisiä siitä, että ehdokkaan ulkonäöllä ei ole merkitystä äänestyspäätökselle. Vain viisi prosenttia kertoo pitävänsä ulkonäköä tärkeänä ominaisuutena, Kantar TNS:n toteuttamassa kyselyssä käy ilmi.Ehdokkaan sukupuolta taas pitää merkittävänä keskimäärin vajaa viidennes vastaajista. Naisista sukupuolta pitää tärkeänä kuitenkin 26 prosenttia, mutta miehistä vain kahdeksan prosenttia.Kolmannes kaikista äänestäjistä ajattelee, että ehdokkaan ammatti on tärkeä asia valintaa tehdessä. Kokoomuksen kannattajista tätä painotti muita puolueita suurempi osa vastaajista, 44 prosenttia.useimmiten tärkeäksi mainittu ehdokkaan ominaisuus – 48 prosentilla vastaajista – on se, että ehdokas ajaa jotain yksittäistä vastaajalle tärkeää asiaa. Tässä kysymyksessä erottuvat erityisesti perussuomalaisten (62 prosenttia) ja vihreiden (60 prosenttia) kannattajat.Tutkimuksesta ei käy ilmi, mitä yksittäisiä kysymyksiä perussuomalaiset ja vihreät pitävät arvossa. Perussuomalaisilla on kuitenkin voimakas painotus maahanmuuttoon liittyvissä asioissa, kun taas vihreät pitävät tärkeänä ympäristö- ja ilmastokysymyksiä.Äänestäjistä 45 prosenttia pitää tärkeänä, että juuri heidän äänestämänsä ehdokas myös tulee valituksi eduskuntaan. Keskustan äänestäjistä tämä on tärkeää 58 prosentille, mutta vihreistä vain 32 prosentille.Vastaajista 41 prosenttia taas on valmis äänestämään ehdokasta tämän kannustamisen vuoksi, vaikkei toivoa valituksi tulemisesta juurikaan ole. Näin ollen merkittävä osa väestöstä on valmis antamaan jonkinlaisia tsemppiääniä: Pohjois- ja Itä-Suomessa noin puolet vastaajista on halukkaita tällaiseen, pääkaupunkiseudulla asuvista 31 prosenttia.Monet keskustan kannattajat erottuvat muista äänestäjistä sen suhteen, miten läheistä suhdetta he ehdokkaaseen toivovat. Keskustalaisista 40 prosentille on tärkeää, että he tuntevat ehdokkaan henkilökohtaisesti, kun keskimäärin tätä toivoo 18 prosenttia äänestäjistä.Keskustaa tukevista peräti 62 prosenttia pitää tärkeänä, että ehdokas asuu lähellä äänestäjän kotipaikkaa, kun kaikista äänestäjistä 43 prosenttia pitää tätä merkityksellisenä. Keskustalaisista myös suurin osuus (26 prosenttia, kaikilla vastaajilla 14 prosenttia) haluaa, että oma ehdokas tai puolue ajaa oman kotikunnan etua päätöksenteossa.Alla olevasta infografiikasta voit katsoa tarkemmin eri puolueiden kannattajien vastauksia. Mukana on kuusi HS:n kannatusgallupin perusteella suosituinta puoluetta.Lähes kaikissa tutkituissa väestöryhmissä vastaajista suurin osa haluaa ehdokkaiden ajavan ensisijaisesti Suomen etua, ja keskimäärin näin toivoi puolet äänestäjistä.Poikkeuksena olivat vihreiden äänestäjät, joista 39 prosenttia haluaa ehdokkaan ajavan ensisijaisesti koko maailman etua. Vihreistä 34 prosenttia pitää Suomen etua tärkeimpänä.Keskustaa kannattavista vain kolme prosenttia ajattelee, että ehdokkaan pitäisi painottaa eniten maailman etua. Perussuomalaisista 70 prosenttia korostaa Suomen etua politiikanteossa.69 prosenttia pitää television vaalikeskusteluja ja -tenttejä yhtenä parhaista tavoista saada tietoa äänestyspäätöksensä tueksi. Täsmälleen sama 69 prosenttia ilmoittaa etsivänsä vaali-informaatiota joko painetuista sanomalehdistä tai niiden verkkosivuilta.Kantar TNS:n mukaan 63 prosenttia kertoo saavansa äänestyspäätökseensä vaikuttavaa tietoa läheistensä, ystäviensä ja tuttaviensa kanssa käytävistä keskusteluista.Neljänneksi suosituin tietolähde ovat vaalikoneet, joita pitää hyödyllisinä noin puolet äänestäjistä. Ehdokkaiden tapaaminen kasvotusten kuuluu parhaisiin tiedonhakutapoihin 39 prosentilla.Keskustan äänestäjistä 51 prosenttia pitää ehdokkaan kohtaamista suoraan tarpeellisena, kun vasemmistoliiton tukijoista näin ajattelee 36 prosenttia. Miehet ovat naisia innokkaampia tapaamaan ehdokkaat kasvotusten.Vain noin joka kymmenes äänestäjistä pitää hyvänä sitä, että ehdokas lähestyy heitä suoraan esimerkiksi sähköpostilla tai puhelimitse. Sosiaalista mediaa pitää vaaleissa tärkeänä joka kolmas vastaajista, joita haastateltiin tutkimukseen tasan 2 000.