Näin kello 20 julkaistavia ennakkoääniä voi tulkita – HS seuraa ja analysoi vaaleja reaaliajassa, suora lähetys valvojaisista käynnissä

Perussuomalaisten tuloksen tulkinta on savolaista puuhaa

Yksi tämän illan kiinnostavammista seurannan kohteista on perussuomalaisten menestys. Lähitunteina selviää, kuinka paljon puolue saa ääniä, kuinka monta paikkaa se saa eduskuntaan ja keitä nämä valitut ovat.

Tuloksen arviointi on sitten jo hiukan hankalampaa. Savolaisittain osa vastuusta on kuulijalla. Täytyy nimittäin olla tarkkana, mihin vertaa tulosta.

Yksi tapa on verrata ääniosuutta edellisiin eduskuntavaaleihin. Silloin vertailukohtana on 17,7 prosentin kannatus ja 38 edustajanpaikkaa. Rima on varsin korkealla.

Toinen tapa on verrata puolueen kansanedustajien määrää vaaleja edeltäneen eduskuntaryhmän kokoon. Matkan varrella siirtymiä sinisiin ja muihin ryhmiin tuli niin paljon, että perussuomalaisten ryhmään jäi enää 17 edustajaa. Viimeisten kannatusarvioiden perusteella voittajaksi julistautuminen on siihen verrattuna helppoa.

On myös muita vertailukohtia. Perussuomalaisten kannatus ehti sinisten erkaantumisen jälkeen vakiintua joksikin ajaksi kahdeksan prosentin tietämille. Sen yläpuolelle nousevaa kannatusosuutta vaaleissa voisi siten pitää kampanjan ansiona.

Voitto ei kuitenkaan ole pelkkää matematiikkaa vaan myös psykologiaa. Varsinkin vaali-iltana merkitystä on yllätyksellä eli sillä, kuinka paljon lopullinen tulos poikkeaa viimeisistä kannatuskyselyistä.

Koska taustalla on monivaiheinen vaalikausi puolueen sisällä, moni perussuomalaisten aktiivi vertaa mielellään tulosta myös sinisten saamaan kannatukseen. Ja niin saattaa pitkin ajatuksin verrata myös moni sinisten riveihin siirtynytkin.

On kuitenkin vielä yksi tapa arvioida vaalitulosta. Siihen ei saada vastausta vielä tänä iltana. Menestyneenä puolueena voi pitää sitä, joka saa jälkensä hallitusohjelmaan.

Jäljen voi jättää kahdella tavalla. Joko on itse neuvottelemassa, tai sitten hallitusta muodostavat puolueet miettivät koko ajan, miten estettäisiin tulevien oppositiopuolueiden aseman vahvistuminen.

Voi olla, että perussuomalaiset pyrkivät menestymään näissä vaaleissa vaikuttamalla muodostettavan hallituksen linjauksiin omalla pelotevaikutuksellaan oppositiosta.