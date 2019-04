Politiikka

Sdp yhä johdossa, vaalitulos elää vielä todennäköisesti paljon

Kun

Perussuomalaiset

Yksikään

Nykyiset

Oppositiopuolueista

Vielä

Eduskuntavaalien

eduskuntavaaleissa annetuista äänistä oli laskettu 60 prosenttia, oppositiopuolue Sdp on menossa kohti vaalivoittoa. Toiseksi ovat nousseet perussuomalaiset, kolmanneksi kokoomus.Erot puolueiden välillä eivät ole suuret, ja jännitystä riittää ääntenlaskun loppuun asti. Olennaista hallitusneuvotteluiden kannalta on, mikä on suurin puolue.Kun äänistä oli laskettu yli puolet kello 21.30, Sdp:lle oli luvassa 40 paikkaa. Sdp olisi lisäämässä paikkojaan kuudella verrattuna nykyiseen eduskuntaan.Toiseksi suurin puolue tässä vaiheessa on perussuomalaiset 16,6 prosentin kannatuksella ja 36 paikalla. Lähes samoissa lukemissa on kokoomus, 16,2 prosenttia ja 37 paikkaa.Sdp on ollut edellisen kerran suurin puolue vuoden 2004 kuntavaaleissa. Eduskuntavaaleissa sillä on ollut kolme peräkkäistä tappiota.Sdp:n tulos on aiemmissa vaaleissa ollut ennakkoäänten perusteella hieman korkeampi kuin lopullinen tulos. Tämä tarkoittaa, että Sdp:n ja kokoomuksen kisa voi vielä tiukentua ääntenlaskun edetessä.Aiempien vaalien perusteella myös vihreät, perussuomalaiset ja Rkp petraavat sijoituksiaan, kun varsinaisen vaalipäivän ääntenlasku etenee.menivät ohi kokoomuksen ja keskustan hieman ennen puolta kymmentä ääntenlaskun edetessä.Keskusta näyttää ottavan murskatappion. Sillä on tässä kohtaa äänistä 15,7 prosenttia ja myös paikkoja vähemmän kuin perussuomalaisilla, 33 paikkaa.Tätä ennustettiinkin – että päähallituspuolue ottaa takkiinsa tasaisesti eri vaalipiireissä.Perussuomalaisilla on ollut eduskunnassa 17 paikkaa, nyt paikkaluku on ääntenlaskennan ollessa kesken nousemassa 36:een. Viime eduskuntavaaleissa perussuomalaiset saivat 17,7 prosentin kannatuksella 38 paikkaa eduskuntaan, mutta puolue hajosi kahtia kesken hallitustaipaleen, ja osa kansanedustajista loikkasi perustamaansa sinisiin.Perussuomalaisia kannatti nyt vähän yli 15 prosenttia suomalaisista. Osuus on samaa kokoluokkaa kuin oikeistopopulistisilla, maahanmuuttovastaisilla puolueilla on muissakin pohjoismaissa.puolueista ei ääntenlaskennan tässä vaiheessa ole saanut yli 20:tä prosenttia annetuista äänistä. Tämä kertoo puoluekentän pirstaloitumisen vain kiihtyvän. Jos tulos säilyy tällaisena eikä vaaleissa ole yhtä selkeää poliittista voittajaa, se vaikeuttaa hallitusneuvotteluita.Sdp:n tuloksen taustalla on ihmisten kyllästyminen kolmen puolueen eli keskustan, kokoomuksen ja sinisten porvarihallitukseen.Hallituspuolueiden yhteinen tulos on ennakkoäänten jälkeen vähän yli kolmannes annetuista äänistä. Siniset saattavat pudota kokonaan eduskunnasta.Ääntenlaskennan edetessä vaalitulos muuttuu vielä paljon, kun väkirikkaiden alueiden varsinaisena vaalipäivänä annetut äänet tulevat mukaan laskentaan.Keskusta kerää ennakkoääniä maaseudulta, joten sen tulos heikkenee ääntenlaskennan jatkuessa. Samoin on aiemmissa vaaleissa käynyt Sdp:lle ja vasemmistoliitolle.Kaikkiaan yli 1,5 miljoonaa suomalaista eli 36,5 prosenttia äänioikeutetuista antoi äänensä etukäteen 3.–10. huhtikuuta järjestetyssä ennakkoäänestyksessä.hallituspuolueet keskusta, kokoomus ja siniset ovat ääntenlaskennan tässä vaiheessa saamassa eduskunnasta yhteensä 70 paikkaa.Neljän vuoden hallitusvastuu rasittaa, ja pääministeripuolue keskusta näyttää häviävän eniten.Viime eduskuntavaaleissa keskusta voitti ylivoimaisesti eniten, 14 paikkaa, jotka kaikki se nyt saattaa menettää.Jos kokoomuksen tulos toteutuu tällaisena eli jää alle 17 prosenttiin, se on puolueelle jo viides peräkkäinen tappioKokoomus joutui vaaliteltoilla selittämään, miksi ei kannata hoitajien määrän kirjaamista lakiin vanhusten hoivassa ja miksi se on yksityisten terveysyritysten ylin ystävä.Sinisille vaalit olivat ensimmäiset. Etukäteen oli tiedossa, että puolueen menestymisen eväät ovat heikot useimmissa vaalipiireissä.vihreät ovat ääntenlaskennan tässä vaiheessa saaneet kannatusta 10,5 prosenttia ja vasemmistoliitto 8,6 prosenttia. Kumpikin saisi ennakkoäänten perusteella vaalivoiton.Ääntenlaskennan tässä vaiheessa vihreät näyttävät ylittävän ensi kertaa eduskuntavaaleissa 10 prosentin kannatusrajan. Viime kuntavaaleissa tämä merkkipaalu jo rikkoutui, kun puolueen valtakunnallinen kannatus oli 12,5 prosenttia.Rkp:tä on äänestänyt tässä vaiheessa 4,8 prosenttia ja kristillisdemokraatteja 4,4 prosenttia. Rkp ja kristilliset ovat kumpikin saamassa lisäpaikan.Sdp on ollut pitkään gallupeissa selvässä johdossa. Kannatus nousi yli 20 prosentin viime vuoden alkupuolella, ja ero hallituspuolueisiin ja muuhun oppositioon kasvoi. Ennakkoäänten perusteella tulos on kuitenkin jäämässä selvästi heikommaksi.joulun alla perussuomalaisten puoluetoimistolla puhuttiin varovasti, että 25 paikkaa eduskunnassa olisi jo hyvä tulos ja edellyttäisi kaiken menevän ehdokasasettelussa nappiin.Jussi Halla-aho sanoi puolueen vaalivalvojaisissa, että hänen minimitavoitteensa on saada kansanedustajien määrä kasvamaan nykyisestä eli 17 paikasta. Tällä hetkellä paikkamäärä näyttää kaksinkertaistuvan.Itseluottamus alkoi kasvaa tämän vuoden puolella etenkin Pohjois-Suomessa ja Oulussa, jossa turvapaikanhakijoiden seksuaalirikosepäilyt saivat äänestäjät vastaanottavaisiksi perussuomalaisten viestille.Perussuomalaiset näyttävät saaneen epäröivät äänestäjänsä liikkeelle paremmin kuin aiemmissa vaaleissa.Aiempia vaaleja koskevissa eduskuntatutkimuksissa nukkuvilta äänestäjiltä on jälkeenpäin kysytty, mitä puoluetta he olisivat äänestäneet, jos olisivat vaivautuneet uurnille. Nukkuvien ykköspuolue on kaksissa edellisvaaleissa ollut perussuomalaiset.äänestysprosentti on ollut seitsemänkymmenen prosentin tuntumassa 1990-luvulta asti.Puolueiden välillä liikkuvia äänestäjiä on paljon, ja heidän määränsä kasvaa. Yhdelle ja samalle puolueelle uskollisia on tutkimusten mukaan noin neljännes äänestäjistä, mutta loput shoppailevat sen mukaan, miten viesti milloinkin miellyttää.Yleensä liikutaan samanhenkisten puolueiden välillä. Tyypillistä on esimerkiksi porvariäänestäjien kääntyily vuoroin keskustaan ja kokoomukseen.Politiikan tutkimukseen erikoistuneen E2-tutkimusyhtiön mukaan noin 20 prosenttia äänestäjistä päättää puolueensa samana päivänä kun käy äänestämässä tai vain muutamia päiviä ennen. Kampanjoinnin loppukirillä ja esimerkiksi loppuvaiheen tv-tenteillä on siksi ollut iso merkitys.