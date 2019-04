Politiikka

Näin puheenjohtajat kommentoivat tiukkaa vaalitulosta – Halla-aho: ”En osannut tällaista tulosta odottaa”

Näin puolueiden

Perussuomalaiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sdp

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kokoomus

Vihreät

Keskusta

Vasemmistoliitto

Rkp

Siniset