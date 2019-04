Politiikka

Perussuomalaisten Turkkila HS:n vaalistudiossa: Puolue tekee nyt kaikkensa päästäkseen hallitukseen

pää-äänenkannattajan Suomen Uutisten päätoimittaja Matias Turkkila https://www.hs.fi/haku/?query=matias+turkkila sanoo, että eduskuntavaaleissa oli yksi opetus muille puolueille: ”Perussuomalaisten torjunta ei ole järkevää, vaan puolueiden on tehtävä omia fiksuja linjanvetoja.”HS:n vaalistudiossa vierailleen Turkkilan mukaan perussuomalaisilla on nyt selvä tavoite eli pyrkiä hallitukseen. ”Tehdään kaikkemme, että löytyisi yhteistä pintaa, että voitaisiin siellä toimia.”Turkkila sanoi katsoneensa aamulla tv-lähetystä, jossa perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho https://www.hs.fi/haku/?query=jussi+halla-aho ja Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne https://www.hs.fi/haku/?query=antti+rinne istuivat vierekkäin.”Ei ihan oltu kaulakkain, oli varautumista puolin ja toisin”, Turkkila kuvaili tilannetta.Turkkila sanoi, että nyt kannattaisi katsoa rauhassa, miten poliittinen puhe muuttuu vaalien jälkeen.Hänen mukaansa muut puolueet käyttävät usein sanaa ”arvopohja”, kun ne kuvaavat perussuomalaisia mahdottomana hallituskumppanina.Turkkilan mukaan arvopohja-kommenttien takana on Halla-ahon puheista otettuja pätkiä, joita käytetään poliittisessa keskustelussa osoittamaan että hän on ”väärää mieltä”.mukaan puolueen johtaminen on ollut Halla-aholla raskas kokemus. ”On selvää, että puolueen johtamien on ollut poikkeuksellisen haastavaa.”Kokemuksen taustalla on kaksi asiaa: ärhäkkä ympäristö ja kaksi vuotta sitten tapahtunut puolueen hajoaminen.”Yhdistelmä ei ole ollut helppo. Saattaa olla että Jussi olisi tehnyt jotain muutakin, mutta en usko että hän vetäytyy.”mukaan eduskuntavaalien lopputulokseen vaikutti erityisesti kolme teemaa: Oulussa paljastuneet lasten seksuaaliset hyväksikäyttötapaukset, hoivalaitos Esperi Caren väärinkäytökset ja soten kaatuminen.”Näiden ristiaallokosta tämä syntyi”, Turkkila sanoi.Kampanjan loppuvaiheessa mukaan tuli sitten myös ilmastokysymys. Turkkilan mukaan perussuomalaiset rakensivat tarkoituksella muista poikkeavan näkemyksen viemällä asian ihmisten arkeen.”Moni koki, että siinä mentiin liian pitkälle, kun puututtiin syömiseen ja liikkumiseen”, Turkkila sanoi.

kommentoi myös perussuomalaisten nuorten joukoissa esiintyneitä etnonationalistia vaatimuksia. Niiden mukaan kansakunta määritetään etnisesti eli vain valkoiset voisivat olla suomalaisia.Turkkilan mukaan tämä on ”typerää potaskaa” eikä ajattelussa ole päätä tai häntää. Jos joku nuorista haluaa haastaa puolueen linjaa, siitä vaan, mutta en ennusta hyvää menestystä, Turkkila ilmoitti.