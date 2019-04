Politiikka

HS-analyysi: Sdp:n voitossa on kitkerä sivu­maku – osa demareista otaksui, että vaalien­alus­viikolla julkiste

Sdp

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sdp:n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Meillä oli näköpiirissä nuoruuden tuulahdus, joka hiipui siinä vaiheessa, kun televisiokamerat lähtivät päälle.”

Puolueen

Mutta

Jos