Ensi askeleet hallituksen muodostamisessa otetaan tänään – HS seuraa hetki hetkeltä ja näyttää suorana kokoomuksen tiedotustilaisuuden noin kello 13

Vasemmistoliiton Li Andersson pitää mahdollisena mutta epätodennäköisenä hallitukseen menoa kokoomuksen kanssa Vasemmistoliiton puheenjohtajan Li Anderssonin mukaan vasemmistoliiton yhteistyö hallituksessa kokoomuksen kanssa ei ole täysin pois suljettua. ”Me emme ole kategorisesti sulkeneet pois mitään vaihtoehtoa”, Andersson sanoo. Hän kuitenkin pitää epätodennäköisenä yhteistyötä kokoomuksen kanssa, koska puolueiden linjat muun muassa työllisyyden hoidosta ja verotuksesta poikkeavat niin paljon. ”Meidän lähtökohta on, että hallitusohjelmassa pitää näkyä vaalitulos eli se, että punavihreät voittivat.” Sen sijaan hän toivoo, että keskusta pysyisi mukana hallitusneuvotteluissa. Keskustan puoluehallitus ilmoitti tiistaina, että se on todennäköisesti menossa oppositioon. ”Paremmin me sopisimme hallitukseen keskustan kanssa kuin kokoomuksen”, Andersson sanoo. Andersson sanoo, että vasemmistoliitto ei halua lisätä valtion velkataakkaa, mutta verotusta muuttamalla valtion menoja voisi lisätä ja etenkin kohdentaa uudelleen. Jaa