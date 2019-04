Politiikka

HS-analyysi: Hallituspeli alkoi toden teolla, ja keskusta on yhä mukana – kokoomuksen ehdoista yksi oli suunna

Seuraavan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Keskusta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kokoomuksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sdp:n pohdinta hallitusneuvotteluista ilman talouskatsausta kauhistuttaa sekä kokoomusta että keskustaa.

Ensimmäinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tasapainoksi

Hallitusohjelma

Sipilän