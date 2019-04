Näin eduskunnan ensimmäiset viikot etenevät: Istumapaikkojen jakoa, Baddingia ja Bernsteiniä konsertissa, virallinen hallitusvääntö alkaa

Politiikka

Näin eduskunnan ensimmäiset viikot etenevät: Istumapaikkojen jakoa, Baddingia ja Bernsteiniä konsertissa, vira

Keskiviikko 24. huhtikuuta: Uudet ehdokkaat tutustuvat suureen saliin

Torstai 25. huhtikuuta: Jumalan sanaa ja musiikkia

Perjantai 26. huhtikuuta: Antti Rinteen suuri päivä

Perjantaina 2. toukokuuta: Edustajat saavat tietää istumapaikkansa

Toukokuu: Arkinen aherrus alkaa