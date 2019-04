HS kävi läpi edus­kuntaan ensi kertaa nousevien rikos­taustoja: Useampi perus­suomalaisten kansan­edustaja on tuomittu vuoden 2012 jälkeen HS kävi läpi eduskuntaan ensi kertaa nousevien edustajien rikostaustoja viimeksi kuluneilta vuosilta. Uusista kansanedustajista vain perussuomalaisten edustajilla on lainvoimaisia tuomioita vuosilta 2012–2019. Jatkavista kansanedustajista tuomioita vuosilta 2012–2019 on Teuvo Hakkaraisella (ps), Antti Kaikkosella (kesk) ja Antti Rinteellä (sd).