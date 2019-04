Politiikka

Ennuste: Näin paikat jakautuisivat EU-vaaleissa, jos suomalaiset äänestäisivät kuten sunnuntaina

paikkoihin Euroopan parlamentissa tulisi isoja muutoksia, jos suomalaiset äänestäisivät ensi kuun EU-vaaleissa kuten eduskuntavaaleissa sunnuntaina.Kantar -tutkimuslaitoksen tekemän ennusteen mukaan tulos tietäisi Sdp:lle ja perussuomalaisille kolmea paikkaa, kokoomukselle, keskustalle ja vihreille kahta paikkaa kullekin ja vasemmistoliitolle yhtä paikkaa.Kokoomus ja keskusta olisivat näin menettämässä yhden europarlamentaarikon. Sdp, perussuomalaiset ja vihreät saisivat yhden paikan lisää. Rkp menettäisi ainoan meppinsä, kun taas vasemmistoliitto säilyttäisi yhden paikkansa.Yhtäläisyysmerkkien vetämisessä pitää olla kuitenkin varovainen, koska EU-vaalipäivä on vasta 26. toukokuuta ja moni äänestää vaaleissa eri perustein kuin eduskuntavaaleissa.parlamentissa on ensi kaudella joko 751 tai 705 meppiä riippuen siitä, lähteekö Britannia unionista. Jos Britannia lähtisi unionista jo ennen vaaleja, saisi Suomikin sille kaavaillun yhden lisäpaikan eli yhteensä 14 meppiä.Euroopan parlamentin julkaisema ja Kantarin tekemä ennuste maalaa odotetunlaisen kuvan tulevasta Euroopan parlamentista.Europarlamentin suurimmat ryhmät, Euroopan kansanpuolue (EPP) ja sosiaalidemokraatit ovat menettämässä paikkoja ja samalla enemmistönsä Euroopan parlamentissa. Puolueilla olisi uudessa parlamentissa yhteensä 329 paikkaa. EPP:n paikkamäärä vähenisi 37 paikkaa 180:een ja demareiden 37 paikkaa 149:ään.osallistuminen Euroopan parlamentin vaaleihin olisi hyvä uutinen Euroopan sosiaalidemokraateille. Työväenpuolue olisi saamassa 19 paikkaa ja pääministeripuolue konservatiivit 12. Konservatiivit kuuluvat parlamentissa ECR-ryhmään eli samaan ryhmään perussuomalaisten kanssa.Ennuste on kerätty jäsenmaissa tehdyistä kannatuskyselyistä. Suomesta ennuste on tehty eduskuntavaalien tuloksen perusteella.Ennusteen tekemistä vaikeuttaa se, etteivät kaikki kansalliset puolueet ole vielä päättäneet ryhmäänsä Euroopan parlamentissa. Esimerkiksi Ranskan Tasavalta liikkeessä (aiemmin En Marche!) ei ole vielä kertonut aikeistaan, mutta sen meppien odotetaan liittyvän liberaaliryhmä Aldeen.Alde on ainoa isoista ryhmistä, jonka ennustetaan saavan enemmän paikkoja kuin viime kaudella. Se olisi ennusteen mukaan nousemassa parlamentin kolmanneksi suurimmaksi 76 paikalla.