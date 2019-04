Raimo Vistbacka näki Smp:n tuhon ja perussuomalaisten huiman nousun: Uransa päättävä Timo Soini jää Suomen poliittiseen historiaan, hän sanoo

Politiikka

Raimo Vistbacka näki Smp:n tuhon ja perussuomalaisten huiman nousun: Uransa päättävä Timo Soini jää Suomen pol

Timo Soini (sin)

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Myös

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vistbacka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy