Politiikka

Ben Zyskowicz ja Pihla Keto-Huovinen tapasivat 20 vuotta sitten yökerhossa – Nyt konkari kertoo aloittavalle k

Vasta

HS tapasi

Nyt

valittu eduskunta aloittaa virallisesti työnsä tänään tiistaina, kun kansanedustajien valtakirjat tarkastetaan. Kymmenet heistä astuvat tänään paitsi uudenlaiseen valta-asemaan myös uuteen työympäristöön.Mitä kaikkea tuoreen kansanedustajan pitää ottaa huomioon Arkadianmäellä? Siitä ovat kenties parhaita kertomaan heidän kokeneemmat kollegansa.kokoomuskonkari Ben Zyskowiczin https://www.hs.fi/haku/?query=ben+zyskowiczin ja eduskuntaan vasta nousseen Pihla Keto-Huovisen https://www.hs.fi/haku/?query=pihla+keto-huovisen (kok) Eduskuntatalon ravintolassa, jonka Keto-Huovinen tosin aluksi sekoitti kerrosta ylempänä sijaitsevaan kuuluisaan ”kuppilaan”.”En tosiaan ole käynyt tässä talossa kovinkaan monta kertaa”, hän sanoo.Toisin kuin monilla muilla kansanedustajilla, Keto-Huovisella ei ole taustaa esimerkiksi eduskunta-avustajana. Hän on tullut viime vuosina tunnetuksi Aarnio-jutun syyttäjänä.Zyskowiczin hän tuntee kuitenkin pitkältä ajalta.”Tapasimme ensimmäisen kerran yökerho Kaarle XII:ssa kuuluisan ’Benin tallin’ juhlissa. Nousin Benin tuella Helsingin kaupunginvaltuustoon vuonna 2001”, sittemmin Mäntsälän kuntapolitiikassa vaikuttanut Keto-Huovinen muistelee.yhdennentoista ja omien sanojensa mukaan viimeisen eduskuntakautensa aloittavan Zyskowiczin neuvoista on jälleen hyötyä.”Yksi tärkeimmistä ja kiireellisimmistä käytännön asioista on avustajan valitseminen. Kuulin, että on muutamia kokoomusavustajia, joiden edellinen edustaja on jäänyt valitsematta. Heistä joku voisi olla Pihlalle hyvä avustaja”, Zyskowicz pohtii.Avustaja on kansanedustajan lähin työkaveri, jonka rooli arjen pyörittämisessä on suuri. Keto-Huovinen vastaa pitävänsä ajatusta kokeneesta avustajasta hyvänä juuri siksi, että talon tavat ovat hänelle vieraat.”Voit ottaa vaikka sellaiset pari–kolme ehdokasta, eli katsot cv:t ja sitten jututat”, Zyskowicz ohjeistaa.

Toinen

Kun käytännön

Vielä

keskeinen käytännön asia on työhuone. Uudet kansanedustajat saavat esittää toiveita siitä, haluaisivatko he työhuoneen päärakennuksesta vai lisärakennuksesta eli Pikkuparlamentista.Zyskowicz kertoo Pikkuparlamentin työhuoneiden olevan tilavampia ja valoisampia. Hän on kuitenkin itse valinnut työhuoneen päärakennuksesta. Näin hän pääsee nopeammin kuppilaan tai istuntosaliin, jos hän haluaa osallistua siellä käytävään keskusteluun.”Toivoinkin huonetta täältä päärakennuksesta, juuri noista samoista syistä”, Keto-Huovinen sanoo.asiat on saatu järjestykseen, alkaa kansanedustajien varsinaisen työ eduskunnan valiokunnissa. Kokoomuksen edustajat ovat jo saaneet toivoa itselleen mieluisia valiokuntapaikkoja, mutta ensimmäisiksi viikoiksi heidät sijoitetaan aakkosjärjestyksessä.Se johtuu siitä, että hallituspaikat eivät ole vielä tiedossa eivätkä puolueet siksi halua tehdä lopullisia päätöksiä esimerkiksi valiokuntien puheenjohtajista.Lopullisella sijoituksella on kansanedustajan työn kannalta suuri merkitys, sillä valiokunnissa kansanedustajat edistävät puolueensa kantoja varsinaisessa lainsäädäntötyössä.Keto-Huovinen sanoo omien toiveidensa liittyvän hänen ammattiosaamiseensa. Yhtenä mieleisenä vaihtoehtona hän mainitsee lakivaliokunnan.alkavalla viikolla kansanedustajien aika kuluu talon erilaisissa perehdytyksissä esimerkiksi työjärjestykseen. Ne tulevat Keto-Huovisen mukaan tarpeeseen, sillä esimerkiksi toimintatavat salissa eroavat hänen edellisestä ammatistaan.”Vaikkapa välihuuto voi tuntua minusta aluksi vieraalta. Tuomari keskeyttää varmasti, jos oikeussalissa jotain välihuutoja huudellaan.”