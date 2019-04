Suomalaisista 70 prosenttia äänestäisi nyt EU-jäsenyyden puolesta, eurovaaleihin toivotaan keskustelua ilmastosta

Politiikka

Suomalaisista 70 prosenttia äänestäisi nyt EU-jäsenyyden puolesta, eurovaaleihin toivotaan keskustelua ilmasto

unioni on monien paineiden keskipisteessä, kun Britannia tekee eroaan ja esimerkiksi maahanmuutto- ja oikeusvaltioperiaatteeseen liittyvät kysymykset kiristävät jäsenmaiden välejä.Paineista huolimatta unionin kannatus on jäsenmaiden kansalaisten keskuudessa ennätyskorkealla. Tämä ilmenee torstaina julkaistusta eurobarometri-kyselytutkimuksesta. Sen mukaan kaikkiaan 68 prosenttia EU-maiden kansalaisista uskoo, että unionin jäsenyydestä on ollut hyötyä. Esimerkiksi kesällä 2013 vastaava luku oli 54 prosenttia.EU:n kannatus on monella mittarilla keskimääräistä korkeampaa.Suomalaisista esimerkiksi 74 prosenttia uskoo, että EU-jäsenyys on ollut hyödyllinen ja 66 prosenttia näkee jäsenyyden hyvänä asiana. Suomalaisista 68 prosenttia kokee, että heidän äänellään on EU:ssa merkitystä siinä, missä vastaava kaikkien jäsenmaiden luku on 51 prosenttia.Kyselytutkimuksen mukaan EU-erolla ei ole Suomessa eikä kaikkien jäsenmaiden keskuudessa kannatusta.Eurobarometrissä kysyttiin, miten vastaajat äänestäisivät EU-jäsenyyttä koskevassa kansanäänestyksessä, jos sellainen järjestettäisiin seuraavana päivänä. Suomalaisvastaajista 70 prosenttia kertoi, että he äänestäisivät jäsenyyden puolesta. Vain 14 prosenttia suomalaisista kannattaisi kyselyn mukaan EU:sta lähtemistä.selvitettiin myös sitä, minkälaisia teemoja toukokuisten eurovaalien vaalikampanjoinnissa tulisi nostaa esille. Tähän vastaajille annettiin lista aiheita, joista he saivat valita enintään kuusi tärkeintä teemaa.Ilmastonmuutoksen torjuminen ja ympäristönsuojelu nousivat suomalaisvastaajien mielestä kaikkein tärkeimmäksi keskustelunaiheeksi. 65 prosenttia piti aihetta sopivana vaaliteemana. Ilmaston jälkeen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka sekä ihmisoikeuksien ja demokratian edistäminen saivat suomalaisvastaajien keskuudessa kannatusta.Kyselyssä selvitettiin lisäksi sitä, miten hyvin EU-maiden kansalaiset tietävät eurovaalien ajankohdan. Tässä suomalaiset pärjäsivät selvästi muita heikommin. Vain 26 prosenttia suomalaisvastaajista osasi kertoa oikean ajankohdan. Kaikkien vastaajien keskuudessa tuo osuus oli 38 prosenttia.Eurovaalit pidetään Suomessa sunnuntaina 26. toukokuuta.Eurobarometri-kyselyjä tehtiin kaikkiaan noin 27 000 kappaletta. Suomessa kasvotusten tehtyjä haastatteluja tehtiin helmi–maaliskuun vaihteessa yhteensä 1 010. Kyselytutkimus on Euroopan komission rahoittama.