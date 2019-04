Viime vuonna oli 166 työtaistelua, suuri osa poliittisia – Tänä syksynä väännetään siitä, jatkuuko palkaton työajan pidennys

Politiikka

Viime vuonna oli 166 työtaistelua, suuri osa poliittisia – Tänä syksynä väännetään siitä, jatkuuko palkaton ty

Työtaisteluja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhteensä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Elinkeinoelämän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vuoden

Rauha

Elinkeinoelämän

Hankenin

EK

Itä-Suomen

Seuraavat

Teollisuusliitto

Työajan

Olli Luukkainen

Noin