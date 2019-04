Politiikka

HS-analyysi: Sinipunan tiellä seisoo yhä iso este, josta Sdp ja kokoomus nyt vääntävät kulisseissa

Ponnistelut

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sdp:stä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaikka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rinne

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1. Sdp pitää lupauksensa mutta suostuu epämieluisiin uudistuksiin

2. Sekä Sdp että kokoomus antavat periksi

3. Sinipunan sijaan yritetään jotain muuta