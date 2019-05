Politiikka

HS:n eurovaalikone on nyt auki – etsi oma ehdokkaasi ja lue täältä kysymysten taustat

järjestetään runsaan kolmen viikon kuluttua. Helsingin Sanomat on tänään perjantaina avannut eurovaalikoneen, jossa äänestäjät voivat etsiä parhaiten omia näkemyksiään vastaavan ehdokkaan.Vaalikoneessa ehdokkaat ja äänestäjät vastaavat kaikkiaan 30 kysymykseen. Kymmenen kysymystä koskee arvoja, loput EU-politiikan eri lohkoja. Politiikkakysymykset on jaettu neljään isoon aihepiiriin, jotka ovat unioni, ulkorajat ja turvallisuus, talous sekä ilmasto.ovat äänestäjille tyypillisesti vieraampia kuin kotimaan asiat.Siksi HS julkaisee tänä vuonna vaalikoneen yhteydessä myös sitä taustoittavan jutun. Tarkoituksemme on kertoa, miksi kysymyksillä on merkitystä ja millaisia vastakkaisia näkemyksiä niihin liittyy.Tarkoituksena ei ole ohjata vaalikonevastauksia. Vaalikoneeseen voi hyvin vastata myös lukematta kysymyksien taustoja. Toisaalta taustajuttuun voi tukeutua jonkin yksittäisen kysymyksen kohdalla, jos siltä tuntuu.Suomi on ollut Euroopan unionin jäsen vuodesta 1995. Jäsenyyden ansiosta suomalaiset saavat matkustaa, opiskella ja työskennellä vapaasti EU:n sisällä. Yritykset voivat tarjota palveluita ja tuotteitaan vapaasti toisiin EU-maihin. Jäsenyyttä on perusteltu myös turvallisuudella: vaikka EU ei olekaan puolustusliitto, jäsenyyden on arvioitu suojelevan Suomea ulkoisilta turvallisuusuhilta.Kriitikoiden mukaan EU-jäsenyys kaventaa Suomen itsemääräämisoikeutta, sillä eduskunta ei voi päättää asioista vastoin EU-tasolla yhteisesti sovittuja direktiivejä ja asetuksia. Suomi ei myöskään voi neuvotella kauppasopimuksia itsenäisesti, vaan Euroopan komissio hoitaa neuvottelut koko unionin puolesta. Suomi joutuu myös osallistumaan EU:n yhteisen budjetin rahoittamiseen.Euro tuli Suomessa käyttöön tilivaluuttana tammikuussa 1999 ja käteisvaluuttana vuonna 2002. Sen jälkeen Suomi ei ole voinut harjoittaa itsenäistä rahapolitiikkaa, vaan ohjauskoroista ja muista toimista päätetään yhteisesti Euroopan keskuspankissa. Suomea sitovat myös euroalueen yhteiset velkasäännöt, jotka rajoittavat sitä, kuinka paljon valtio saa velkaantua.Eurojäsenyyden hyödyiksi luetaan usein se, että inflaatio on pysynyt maltillisena, valtio saa markkinoilta halpaa lainaa ja vakaa euro helpottaa vientiyritysten toimintaa. Haittana on, että taloudellisiin kriiseihin sopeutuminen on vaikeampaa, koska valuutan arvon heikkeneminen ei korjaa vientiyritysten kilpailukykyä. Eurojäsenenä Suomi on myös joutunut osallistumaan talousvaikeuksiin ajautuneiden euromaiden rahoittamiseen hätälainoilla.EU:n perussopimuksen mukaan jäsenmailla on velvollisuus keskinäiseen avunantoon. Artiklassa 42.7 todetaan, että ”jos jäsenvaltio joutuu alueeseensa kohdistuvan aseellisen hyökkäyksen kohteeksi, muilla jäsenvaltioilla on velvollisuus antaa sille apua kaikin käytettävissä olevin keinoin”.Ei ole kuitenkaan selvää, mitä tämä kirjaus käytännössä tarkoittaa ja onko jäsenmaa velvollinen tarjoamaan sotilaallista apua. Tulkinnat asiasta vaihtelevat. Avunantoartiklaan on vedottu vain yhden kerran, Pariisin terrori-iskujen jälkeen vuonna 2015. Tuolloin Ranska pyysi muilta mailta tukea terrorisminvastaisiin operaatioihin Syyriassa ja Irakissa. Suomi vastasi lähettämällä lisää henkilöstöä Irakiin koulutus- ja neuvonantotehtäviin.EU:lla on nykyisellään hyvin vähän keinoja puuttua tilanteeseen, jossa jokin EU-maa rikkoo unionin perusarvoja eli esimerkiksi vaarantaa oikeusvaltion riippumattomuuden, hankaloittaa opposition toimintaa, syyllistyy korruptioon tai rikkoo kansalaisten perusoikeuksia.Käytännössä ainoa tapa rangaista tällaista maata on viedä siltä äänioikeus jäsenmaiden neuvostossa. Tämän työkalun käyttäminen on kuitenkin vaikeaa, sillä jäsenmaiden pitää päättää rangaistuksesta yksimielisesti. Komissio onkin esittänyt, että perusarvoja rikkovaa maata voitaisiin jatkossa rangaista myös kieltämällä siltä EU-tuet.Suomi on EU:ssa nettomaksaja eli maksaa EU:n yhteiseen budjettiin enemmän kuin saa sieltä erilaisina tukina. Vuonna 2017 nettomaksu EU:lle oli 275 miljoonaa euroa. Tämä on 50 euroa asukasta kohti ja 0,12 prosenttia suhteessa Suomen bruttokansantuloon. Suomi on näin unionin kymmenenneksi suurin nettomaksaja. Suomen osuus koko EU:n budjetista vuonna 2017 oli 1,7 prosenttia.Viime vuosina on puhuttu paljon siitä, missä määrin EU-maiden kannattaisi tehdä yhteistyötä puolustuksen saralla ja missä määrin puolustus on pidettävä tiukasti jäsenmaiden omissa käsissä. EU:n yhteinen armeija olisi yhteisen puolustuksen kehittämisen eräänlainen päätepiste. Konkreettisia esityksiä yhteisen armeijan perustamisesta ei ole tehty.Vuonna 2015 Eurooppaan saapui yli miljoona turvapaikanhakijaa. Tämä asetti EU:n turvapaikkajärjestelmän koetukselle: vaikka siirtolaiset saapuivat Italian ja Kreikan kautta, moni jatkoi matkaa muualle Eurooppaan ja haki turvapaikkaa vasta myöhemmin esimerkiksi Saksasta tai Suomesta.Tämän seurauksena EU:n maahanmuuttopolitiikkaa on yritetty uudistaa monella tapaa. Yksi ehdotus on ollut, että turvapaikkahakemusten käsittely siirretään EU:n ulkopuolelle, jotta turvapaikkaa Euroopasta hakevat ihmiset eivät joutuisi lähtemään Eurooppaan. Välimeren ylittäminen on vaarallista, ja ihmissalakuljettajat ovat hyötyneet siirtolaisista.Hankaluus ehdotuksessa on, että EU:n ulkopuolisten maiden pitäisi suostua leirien ylläpitämiseen. Olosuhteet leireillä voivat myös olla kehnot, ja ihmiset saattavat joutua viettämään leireillä pitkiä aikoja.Nykysääntöjen mukaan Eurooppaan saapuvan turvapaikanhakijan on haettava turvapaikkaa ensimmäisestä EU-maasta, johon hän saapuu.Vuonna 2015 järjestelmä joutui koville, sillä Eurooppaan saapui miljoona turvapaikanhakijaa Italian ja Kreikan kautta. Näillä mailla ei käytännössä ollut mahdollisuutta käsitellä kaikkia hakemuksia.Sen jälkeen EU:lle on yritetty luoda yhteistä järjestelmää, jossa muut EU-maat joutuisivat jopa sakon uhalla tukemaan äkkinäisen siirtolaisliikkeen kohteeksi joutunutta maata ottamalla vastaan osan turvapaikanhakijoista.EU on pyrkinyt vaikeuttamaan esimerkiksi terroristijärjestö Isisin propagandan levittämistä sosiaalisessa mediassa. Komissio on esittänyt, että sosiaalisen median yhtiöiden pitäisi poistaa terroristinen sisältö alustoiltaan tunnissa viranomaisten pyynnön jälkeen tai yhtiö voi joutua maksamaan tuntuvan sakon.EU:n perusoikeusvirasto on huomauttanut, että kansalaisten sananvapauden turvaamiseksi terroristisen sisällön määritelmän pitää olla selkeä. On myös esitetty vaatimuksia siitä, että lainsäätäjien pitäisi puuttua muihinkin radikalisoiviin tai vihaa lietsoviin verkkosisältöihin.EU:n jäsenmaat päättivät asettaa Venäjälle talouspakotteita vuonna 2014, kun Venäjä valtasi Krimin niemimaan Ukrainalta. Pakotelistalla olevat venäläiset eivät esimerkiksi voi omistaa yhtiöitä tai kiinteistöjä EU:n alueella. Aseiden ja öljyteollisuuden laitteiden myyminen Venäjälle kiellettiin, ja joukko venäläisiä pankkeja, energiayhtiöitä ja aseyhtiöitä suljettiin EU:n rahoitusmarkkinoilta.Venäjä vastasi pakotteisiin kieltämällä puolestaan tiettyjen elintarvikkeiden tuomisen EU:sta. Tämä iski keskimääräistä kovemmin Suomeen, sillä noin kolmannes elintarvikkeiden viennistä suuntautui Venäjälle.Vastapakotteiden seurauksena elintarvikkeiden vienti Suomesta Venäjälle on vähentynyt yli 80 prosenttia. Osin vienti on suuntautunut tämän jälkeen muihin maihin.EU:lla on yhteiset säännöt sille, kuinka valtiot voivat tukea yrityksiään. Tarkoitus on varmistaa, että eri maiden yritykset kilpailevat mahdollisimman tasaväkisesti eivätkä valtiot pidä huonossa kunnossa olevia yrityksiä pystyssä verovaroin.Lisäksi Euroopan komissio valvoo suuria yrityskauppoja. Komissio voi estää kaupan, jos se katsoo, että kilpailu alalla vähenee niin paljon, että kuluttajien asema uhkaa heikentyä.Tämä voi asettaa eurooppalaiset yhtiöt hankalaan kilpailuasemaan: esimerkiksi Kiinassa valtio voi tukea yrityksiä avokätisesti, jolloin ne voivat kilpailla keinotekoisen halvoilla hinnoilla. Saksassa ja Ranskassa onkin esitetty vaatimuksia, että EU:n pitäisi antaa jäsenmaille enemmän harkintavaltaa kilpailuasioissa.Vaatimuksia esitettiin tänä keväänä, kun komissio esti kahden ison eurooppalaisen junanvalmistajan yhdistymisen. Komission mukaan yrityskauppa olisi heikentänyt asiakkaiden eli rautatieyhtiöiden asemaa ja nostanut junien hintoja. Kriitikoiden mukaan yrityskauppa olisi luonut eurooppalaisen kilpailijan muun muassa kiinalaisille junanvalmistajille.Verot ovat pitkälti EU:n jäsenmaiden omassa päätösvallassa. Vaikka esimerkiksi arvonlisäveroille ja yritysten verokohtelulle on asetettu yhteisiä sääntöjä, jäsenmaat saavat päättää veroasteistaan. Niinpä esimerkiksi yritysverotuksen taso vaihtelee selvästi jäsenmaiden välillä.Tämän on pelätty johtavan tilanteeseen, jossa maat yrittävät houkutella yrityksiä kilpailemalla mahdollisimman kevyellä verotuksella. On myös paljastunut tapauksia, joissa monikansalliset yritykset hyödyntävät eri maiden verojärjestelmiä siten, että lopputuloksena ne päätyvät maksamaan veroja hyvin vähän.Kiinalaisten yritysten investoinnit Eurooppaan ovat kasvaneet nopeasti. Kiina omistaa muun muassa 10 prosenttia Euroopan satamakapasiteetista.Suomessa kiinalaiset ovat mukana suunnitteilla olevissa metsäteollisuuden hankkeissa, ja Helsingin ja Tallinnan välistä tunnelia suunnitellaan kiinalaisella rahalla.Investoinnit vauhdittavat taloutta, mutta ne ovat herättäneet myös huolia siitä, tuleeko Euroopasta riippuvainen Kiinasta ja voivatko investoinnit esimerkiksi aiheuttaa turvallisuusuhkia.EU:n vuosien 2014–2020 budjetti on noin 960 miljardia euroa, josta 38 prosenttia eli 363 miljardia euroa on varattu maatalouden ja maaseudun tukemiseen. Suoriin maataloustukiin EU käyttää vuosina 2014–2020 yhteenä 265 miljardia euroa eli 28 prosenttia koko budjetista.Tuilla varmistetaan eurooppalaisen maatalouden kannattavuus. Suomessa maataloustuotteiden tuotantokustannukset ovat EU:n keskitasoa suuremmat, ja monet tilat ovat riippuvaisia EU-tuista.Viime vuosina on käynyt ilmi, että internetyhtiöt ovat keränneet käyttäjistään enemmän tietoja kuin on ollut selvillä. Nämä tiedot ovat saattaneet päätyä sellaiseen käyttöön, jota kuluttaja ei ole hyväksynyt.Henkilökohtaisen datan keruuta ja käsittelyä onkin jo pyritty hillitsemään. Toukokuussa 2018 EU:ssa tuli voimaan uusi tietosuoja-asetus, joka muun muassa edellyttää yhtiöitä pyytämään käyttäjiltä luvan tietojen keräämiseen ja antaa kuluttajille oikeuden pyytää poistamaan heistä kerätyt tiedot.Vuonna 2016 liikenteen osuus EU:n kokonaispäästöistä oli noin neljännes. Liikenteen päästöistä tieliikenteen osuus puolestaan oli kolme neljäsosaa. EU:n yhteisten ilmastotavoitteiden mukaan päästökaupan ulkopuolisten sektoreiden, kuten liikenteen, päästöjä pitää leikata 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta.Muun muassa Ruotsi ja Tanska ovat kieltämässä uusien polttomoottoriautojen myynnin tulevaisuudessa. Moni muu EU-maa on asettanut tavoitteeksi, ettei polttomoottoriautoja myytäisi enää lähivuosikymmeninä. Osa kaupungeista on kieltänyt dieselautot.Suomessa ilmastopaneeli on suositellut uusien polttomoottoriautojen myynnin kieltämistä.EU on asettanut tavoitteeksi, että vuonna 2030 sen päästöt ovat 40 prosenttia pienemmät kuin vuonna 1990. Vähennystavoite ei kuitenkaan ole linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa.Se ei liioin riitä, jos EU haluaa rajoittaa ilmaston lämpenemisen 1,5 asteeseen, kuten hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC viime syksynä suositteli.EU on Kiinan ja Yhdysvaltojen jälkeen maailman kolmanneksi suurin saastuttaja, ja sen osuus globaaleista hiilidioksidipäästöistä on noin 10 prosenttia. Päästöt ovat vähentyneet lähes viidenneksen vuodesta 1990.Lentäminen aiheuttaa noin kolme prosenttia EU:n kasvihuonekaasupäästöistä, mutta toisin kuin monella muulla sektorilla, lentoliikenteessä päästöt ovat kasvussa. Ensi vuonna lentämisen globaalien päästöjen ennustetaan olevan 70 prosenttia suuremmat kuin vuonna 2005, ja tämän jälkeen päästöjen ennustetaan moninkertaistuvan lentämisen suosion kasvaessa.Lentoyhtiöiden ei tarvitse maksaa veroa lentokerosiinista. Toisaalta EU:n sisäiset lennot kuuluvat päästökauppajärjestelmän piiriin eli lentoyhtiöt joutuvat ostamaan osan päästöoikeuksista markkinoilta.Lisäksi vuonna 2021 tulee voimaan ilmailualan globaali sopimus. Sen mukaan lentoyhtiöiden täytyy kompensoida päästöt, jotka ylittävät vuoden 2020 tason.Maatalouden osuus EU:n kasvihuonekaasupäästöistä on noin kymmenen prosenttia. Maatalouden päästöt ovat vähentyneet noin viidenneksen vuodesta 1990.Eläinperäinen ruoka – etenkin naudanliha ja juusto – rasittaa ilmastoa eniten. Monet tilat ovat riippuvaisia EU:n tuista, joten tukien vähentäminen voisi uhata niiden olemassaoloa.Muun muassa eurooppalaiset teräsyhtiöt ovat valittaneet, että EU:n ilmastopolitiikka aiheuttaa niille kustannuksia, joita niiden kilpailijoilla muualla maailmassa ei ole. On myös esitetty huolia, joiden mukaan unionin ilmastopolitiikka voi johtaa siihen, että energiaintensiivinen eli paljon energiaa vaativa teollisuus siirtää tuotantoa maihin, joissa ilmastovelvoitteet ovat löyhempiä.On ehdotettu, että EU voisi asettaa hiilitullit, jotka kohdistuisivat runsaasti päästöjä aiheuttaviin tuontituotteisiin. Tämä suojelisi eurooppalaista tuotantoa, mutta lasku koituisi tuotteiden ostajien maksettavaksi.