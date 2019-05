Politiikka

Pitäisikö Suomen ottaa siirtolaisia Välimeren pelastus­aluksilta? Näin puolueet vastaavat

Siirtolaisia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pian päättyvä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vastuun