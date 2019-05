Politiikka

Te-toimistojen asiantuntijat: Työttömien aktiivi­malli tulisi lakkauttaa

Tuore

Kielteisessä

Kaikkein

Te-toimistoilta

Aktiivimallin

Erityisen

Tiistaina

Tutkijoiden

selvitys viime vuoden alussa voimaan tulleesta työttömien aktiivimallista ei ole omiaan parantamaan sen huonoa mainetta.Etenkin työ- ja elinkeinotoimistojen asiantuntijat ja esimiehet pitävät aktiivimallia epätarkoituksenmukaisena tapana edistää työllisyyttä. Aktiivimallin lakkauttamista kannattikin yli 60 prosenttia tänä keväänä tehdyn kyselyn vastaajista.Syynä on se, että heidän mielestään työttömillä on varsin vaihtelevat yksilölliset ja sosiaaliset edellytykset ja mahdollisuudet täyttää aktiiviehto. Valtaosa vastaajista oli sitä mieltä, että aktiivimalli turhauttaa työtöntä, koska sopivaa työtä, koulutusta tai palvelua ei ole tarjolla.valossa nostettiin erityisesti esiin se, että työttömyysturvan alentaminen kohdentuu samalla tavoin niin aktiivisesti työtä hakeviin eli te-toimiston näkökulmasta tunnollisiin työnhakijoihin kuin täysin passiivisiin ja yhteistyöhaluttomiin työttömiin.Suuri osa te-toimistojen asiantuntijoiden ajasta menee nyt neuvontaan, sillä useimmille asiakkaille koko aktiivimalli on jäänyt vieraaksi ja he luulevat, että ahkera työnhaku riittää. Asiantuntijoita myös syyllistetään kontrolliroolista.Vastauksissa vilahti tosin myös sellaisia työttömien ryhmiä, joiden kohdalla aktiivimallin katsotaan edistäneen aktivoitumista ja jopa työllistymistä.Näitä ”ihmetyöllistyjiä” ja ”sisuuntujia” arvioitiin kuitenkin olevan vähemmän kuin kymmenesosa.huonoimmin aktiivimallin nähtiin sopivan ikääntyneille, osatyökykyisille ja ansiopäivärahan lisäpäivillä oleville.Parhaiten mallin katsottiin sopivan vastikään työttömiksi jääneille ja nuorille. Joka kolmannen vastaajan mukaan aktiivimalli on sopimaton edistämään kenenkään tai minkään asiakasryhmän työllistymistä.Aktiivimalli ei näyttäisi myöskään auttavan työvoimapulasta kärsivää yritystä tai työnantajaa – ei myöskään aktivoivan työtöntä liikkumaan alueellisesti tai ammatillisesti.saatiin myös vaihtelevia vastauksia siihen, miten aktiivimalli on vaikuttanut niiden palveluihin.Palveluista eniten oli lisätty työnhakuvalmennusta, uravalmennusta ja työkokeilua. Palvelujen tarjonnan ja kysynnän oikean tasapainon löytäminen näyttäisi synnyttäneen päänvaivaa ainakin osassa te-toimistoja.Uusia palveluita ei pidetty työllistymismahdollisuuksien edistämisen näkökulmasta hyödyllisyydeltään palkkatuen tai starttirahan veroisina.Tarkoituksenmukaisimmaksi aktiivimalli nähtiin Lapin, Pohjois-Savon ja Pohjois-Pohjanmaan toimistoissa ja vähiten tarkoituksenmukaiseksi Etelä-Savon, Kaakkois-Suomen ja Pohjois-Karjalan toimistoissa.tavoitteena on kannustaa työttömiä lyhyidenkin eli 18 tunnin työrupeamiin tai viiden päivän koulutukseen tai työllistymistä edistävään palveluun. Jos aktiivisuutta ei osoita tarpeeksi kolmen kuukauden aikana, työttömyysturva alenee 4,65 prosenttia seuraavien 65 maksupäivän ajaksi.Selvityksen mukaan aktiivimallin käyttöönotto pienensi työttömyysturvaa reilulta kolmannekselta työttömyysetuuksia saaneista. Vuoden 2018 alussa kokonaan työttömänä olleista työttömyysetuutta pienennettiin yli puolelta.usein työttömyysetuutta pienennettiin vanhimmilta työttömiltä ja työttömyysturvaa työttömyyspäivärahan lisäpäiviltä saavilta.Naiset täyttivät aktiivisuusehdon selvästi miehiä useammin ja naisten päivärahaa alennettiin siksi selvästi harvemmin.Myös maakuntien välillä on eroja. Esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla alennettua päivärahaa sai keskimääräistä harvempi.Sen sijaan merkittäviä eroja esimerkiksi Etelä- ja Pohjois-Suomen välillä ei löytynyt. Aktiivimallin ehdot täyttävien osuus oli suurin piirtein sama Uudellamaalla ja Lapissa.julkistettiin vasta työ- ja elinkeinoministeriön tilaaman selvityksen väliraportti. Loppuraportti on luvassa syksyllä. Työttömien aktiivisuuden muutosta mallin käyttöönoton jälkeen arvioivat Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Vatt ja Turun yliopisto.Selvityksen mukaan aktiivimallin voimaantulon jälkeen osallistuminen työllistymistä edistäviin palveluihin kasvoi.Erityisesti kasvoi lyhyisiin, juuri aktiivimallin ehdot täyttäviin palveluihin osallistuminen. Myös te-toimistot ovat lisänneet juuri näiden lyhyiden koulutusjaksojen tarjontaa.Sekä työttömyyden aikainen työskentely että ansiosidonnaiselta työttömyysturvalta poistuminen yleistyivät aktiivimallin käyttöönoton jälkeen.mukaan kyse on osittain työllisyystilanteen paranemisen ja muiden uudistusten, kuten työttömien tehostettujen määräaikaishaastattelujen vaikutuksista.Myös työttömyysturvan kestossa on tapahtunut muutoksia. Vuonna 2017 ansiosidonnaisen työttömyysturvan enimmäiskesto lyheni sadalla päivällä.Tutkijat huomauttavat, että työttömyysturvan kestolla on merkittävä vaikutus työllistymiseen ja työttömyyden pituuteen.