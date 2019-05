Tuleeko vihreille lainkaan puheenjohtaja­kisaa? Vain Maria Ohisalo on ilmoittautunut Maria Ohisalo on edelleen vihreiden ainoa puheenjohtajaehdokas. Pekka Haaviston mukaan puolueella on ollut poikkeuksellinen ajanjakso, minkä tähden tavanomaista puheenjohtaja­kilpaa ei ole syntynyt.