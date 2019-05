Politiikka

Kyselyt povaavat laitaoikeistolle menestystä euro­vaaleissa: pystyykö se yhdistämään voimansa ja kääntämään EU

Kansallismieliset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suuren

Kansallismieliset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ehkä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aivan

Ryhmän

On myös

Euroopan keskeiset kansallismieliset puolueet

Italia: Lega

Itävalta: Vapauspuolue

Ranska: Kansallinen liittouma

Saksa: Vaihtoehto Saksalle

Hollanti: Vapauspuolue

Tanska: Kansanpuolue

Puola: Laki ja oikeus

Unkari: Fidesz

Ruotsi: Ruotsidemokraatit