Helsinkiläinen syöpälääkäri ja kreikkalainen fysiikanopettaja luulivat olevansa eri mieltä melkein kaikesta – keskusteluhetki kuitenkin paljasti yhteisiä ajatuksia

Politiikka

Helsinkiläinen syöpälääkäri ja kreikkalainen fysiikanopettaja luulivat olevansa eri mieltä melkein kaikesta –

Euroopan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lauantain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006101198.html

Kuinka

Alun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Samoille

Keskustelun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy