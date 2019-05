Politiikka

Kenelle ääni menee, kun äänestää suomalaista eurovaaliehdokasta? Tällaisille ryhmille annat äänesi

Kenelle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006099770.html

Kokoomus ja kristillisdemokraatit kuuluvat Euroopan kansanpuolueen ryhmään (EPP)

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sdp kuuluu sosiaalidemokraattien ryhmään (S&D)

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Keskusta ja Rkp kuuluvat liberaalidemokraattien ryhmään (Alde)

Perussuomalaiset osa konservatiivien ryhmää (ECR)

Vasemmistoliitto on osa Euroopan yhtynyttä vasemmistoa (GUE/NGL)

Vihreät kuuluu vihreiden ja Euroopan vapaan allianssin ryhmään (GREENS/EFA)