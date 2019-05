Politiikka

Pitäisikö Suomen auttaa, jos toiseen EU-maahan hyökätään? Näin kysymys jakaa eurovaaliehdokkaita

Jos toinen

Suuremmista

EU:n perussopimuksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ulkopoliittisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos Venäjä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tiilikainen

Ehdokkailta

Muiden EU-maiden puolustamisesta sanottua

”Olemme solidaarisia toisia EU-maita kohtaan ja autamme hyökkäyksen kohteeksi joutuneita. Millainen apu kulloinkin on tarpeen ja millaista apua voimme puoleltamme antaa, on arvioitava tapauskohtaisesti. Näin meneteltiin, kun Ranska vuoden 2015 Pariisin terrori-iskun jälkeen pyysi EU-solidaarisuuden nimissä apua.” Eero Heinäluoma https://www.hs.fi/haku/?query=eero+heinaluoma (sd)

”Sen mukaan, mihin on kansain­välisesti sitouduttu. Pacta sund servanda – sopimukset on pidettävä. Mitä ei ole sovittu, sitä ei ole sovittu.” Mika Raatikainen https://www.hs.fi/haku/?query=mika+raatikainen (ps)

”EU ei ole sotilasliitto, mutta EU:n perussopi­muksessa on solidaa­risuuslau­seke. YK:n peruskirja myös antaa tuen avusta­miselle hyökkäyksen torju­misessa. Avun laajuus riippuu olosuh­teista.” Kimmo Sasi https://www.hs.fi/haku/?query=kimmo+sasi (kok)

”EU:sta on kehittynyt vuosi­kymmenten saatossa taloudel­lisen liittouman lisäksi yhteinen poliittinen yhteisö, minkä vuoksi pitäisin jonkin­laista sotilaallista apua ja tukea selvänä hyökkäys­tilanteessa. Jokainen tilanne on arvioitava tapaus­kohtaisesti.” Elsi Katainen https://www.hs.fi/haku/?query=elsi+katainen (kesk)

”Tavalla tai toisella kyllä, sotilaallisesti tai muunlaisella avulla. Tähän vaikuttaa kyseisen maan sijainti sekä kyseessä olevan maan samoin kuin Suomen suhde sillä hetkellä sotilaalliseen liittoutumiseen. Ja esimerkiksi se, onko kyseessä Nato-maa.” Rauli Virtanen https://www.hs.fi/haku/?query=rauli+virtanen (vihr)

”On vaikea antaa vastausta kysymyk­seen tietämättä, mikä olisi saman­aikainen tilanne Suomessa, mihin maahan hyökät­täisiin, miksi ja mikä olisi kokonais­tilanne. Suomelle ensisijaista on puolustaa omaa aluettaan, mutta tärkeää on myös osoittaa solidaari­suutta ja antaa apua myös EU-kumppaneille, mikäli se on mahdollista.” Hanna Sarkkinen https://www.hs.fi/haku/?query=hanna+sarkkinen (vas)

”Jokainen tilanne tulee arvioida tapaus­kohtaisesti. Lähtökoh­taisesti meidän on autettava, mutta apua voi myös antaa monella eri tavalla, muullakin kuin sotilaal­lisella. Tärkeätä on muistaa, että EU ei ole sotilasliitto.” Henrik Wickström https://www.hs.fi/haku/?query=henrik+wickstrom (r)

”Avun­­anto ei kuitenkaan välttämättä tarkoita soti­laallista väliin­tuloa, vaan se on tapaus­kohtaisesti harkittava. Suomi auttoi terrorismissa Ranskaa rauhan­turvaajilla, jotta Ranska puolestaan pystyi vapauttamaan omia resurs­sejaan.” Sari Essayah https://www.hs.fi/haku/?query=sari+essayah (kd)