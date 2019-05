Politiikka

Liikenne saamassa hallitus­neuvotteluissa jätti­potin: Helsingistä Tampereelle, Turkuun ja itään kulkevat nope

Seuraava hallitus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sen lisäksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ryhmän pöydällä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomirataan sisältyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ratahankkeet maksavat jopa enemmän kuin hävittäjien uusiminen

Nopeita yhteyksiä

Ratahankkeiden

EU-rahoituksen osuus suunnitelmissa jopa puolet

Yleissuunnitelmat

Turun rata on

Lvm:ssä on suunniteltu

Oikaisu 16.5. kello 7.26: Artikkelissa kirjoitettiin virheellisesti, että arvion tunnin junan kustannuksista antoi liikenne- ja viestintävirasto. Sen antoi liikenne- ja viestintäministeriö.