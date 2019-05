Politiikka

Euroopan komission puheen­johtajaksi pyritään innolla, mutta epävarmuus ympäröi valintatapaa

Euroopan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ongelmana

EU-asioita

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Weber

Jos aikeena

Kun nykyinen

https://www.vaalikone.fi/euro2019/