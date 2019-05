Turku, Tampere ja Kouvola iloitsevat ratahankkeille alustavasti lupailluista rahoista – Tampereen Lauri Lyly: ”Ensin haluan nähdä mustaa valkoisella”

Politiikka

Turku, Tampere ja Kouvola iloitsevat ratahankkeille alustavasti lupailluista rahoista – Tampereen Lauri Lyly:

Hallitusneuvottelijoiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Turun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tunnin

”Vaikka kasvu näyttää Suomessa hiipuvan, niin täällä Lounais-Suomessa niin ei ole.”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomen

”Näistä kolmesta Itäradan aluetaloudellinen merkitys on varmasti kaikkein suurin.”

Tampereen

”Yli puolet suomalaisista asuu pääradan varrella.”

Antti Rinteen