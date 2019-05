Politiikka

Eurovaaleissa on äänestetty aiempaa vilkkaammin

Eurovaalien

Suomesta

ennakkoäänestys on jatkunut vuoden 2014 vaaleja vilkkaampana.Ennakkoäänestyksen neljäntenä päivänä lauantaina kävi äänestämässä yli 61 000 ihmistä. Tähän mennessä äänioikeuttaan on käyttänyt 11,5 prosenttia äänioikeutetuista, kun vuonna 2014 äänestysprosentti oli neljännen päivän jälkeen 8,8.Äänestys on tänä vuonna ollut jokaisena ennakkoäänestyspäivänä vilkkaampaa kuin edellisvaaleissa.Ennakkoäänestys päättyy tiistaina. Varsinainen äänestyspäivä on sunnuntaina 26. toukokuuta.valitaan kolmetoista europarlamentaarikkoa. Jos Britannian EU-ero toteutuu, kasvaa suomalaismeppien määrä yhdellä.Vuoden 2014 eurovaaleissa ääntään käytti yhteensä vain 41 prosenttia äänioikeutetuista.