Politiikka

Yhdysvaltojen aborttikeskustelu herätti Päivi Räsäsen: Kutsuu Suomen myöhäisiä abortteja lapsensurmiksi

Aborttikeskustelu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lue lisää

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006105922.html

Suomessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Räsänen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Raskaudenkeskeytykset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvalloissa

Suomessa