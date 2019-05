Politiikka

Vasemmistoliitto riitautti hallitus­ohjelman tulo­puolen, neuvotteluissa otettiin tauko – HS seuraa

Säätytalon

Hallitusneuvotteluissa

HS seuraa hallitusneuvottelujen etenemistä alla:

HS seuraa hallitusneuvotteluiden tunnelman kiristymistä myös neuvottelupaikalla Säätytalossa. Rkp:tä näyttävät ärsyttävän mediatiedot, joiden mukaan tulevan hallituksen ministereiden määräksi olisi jo sovittu 18. Rkp ei ole tätä kuitannut. Ohi rientänyt Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson ei halunnut muuten kommentoida tilannetta toimittajille, mutta korosti, että ministereiden määrää ei ole vielä sovittu. 18 ministerin jaossa Rkp:lle tulisi ennakkotietojen mukaan yksi salkku. Se ei ilmeisesti riitä puolueelle. Jaa



Jännitteitä myös vihreiden ja keskustan välillä Hallitusneuvotteluissa on ilmennyt jännitteitä myös vihreiden ja keskustan välillä. Aiemmin maanantaina vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto sanoi, että vihreät ja keskusta pyrkivät ratkomaan keskinäisiä jännitteitään liittyen ympäristöasioihin.”Joissakin asioissa kuilulla on syvyyttäkin”, Haavisto sanoi. Jännitteet liittyvät Haaviston mukaan erityisesti ilmastonmuutokseen, metsien hiilinieluihin ja turpeen käyttöön. Tämä ei ole yllättävää, sillä keskusta ja vihreät ovat olleet varsin kaukana toisistaan ilmastolinjauksissaan. Jaa