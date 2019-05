Hallitusneuvotteluiden alaryhmien odotetaan saavan työnsä valmiiksi iltaan mennessä – Suora lähetys Säätytalolta juuri nyt

Politiikka

jatkuvat tänään Helsingin Säätytalossa. Neuvotteluiden alaryhmien odotetaan saavan raporttinsa valmiiksi viimeistään tänä iltana, jonka jälkeen ne siirtyvät puheenjohtajien pöytään käsiteltäviksi.Voit seurata Ilta-Sanomien suoraa lähetystä Säätytalolta tässä uutisessa.Alapöydissä on ruodittu muun muassa veropolitiikan, liikenneverkon kehittämisen, puolustuspolitiikan, maatalouden ja Eurooppa-politiikan kaltaisia kysymyksiä. Myös sosiaaliturvan uudistamiselle ja sote-uudistukselle on omat alapöytänsä.Esimerkiksi ratahankkeiden rahoitustavoissa, työllisyystoimissa ja verotusta koskevissa asioissa on ollut vielä ratkaistavia kysymyksiä.Tavoite on yhä, että hallitusohjelma olisi valmis perjantaina.