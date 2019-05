Seuraava hallitus on saamassa käyttöönsä noin miljardi euroa uusiin pysyviin menoihin ja 1,5–2 miljardia euroa väyliin ja tutkimukseen

Politiikka

Seuraava hallitus on saamassa käyttöönsä noin miljardi euroa uusiin pysyviin menoihin ja 1,5–2 miljardia euroa

Juuri nyt

Hallitusneuvotteluissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lähes

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Usean lähteen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Näillä näkymin

Toinen suuri

HS:n tietojen mukaan

Yrityskenttä pelkää

Työelämän uudistuksia