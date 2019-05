Politiikka

HS:n lähteet: Hallitus­neuvotteluissa sotesta alustava ratkaisu, pääkaupunki­seudulle valmisteilla erityis­rat

Hallitusneuvotteluissa

Helsingin

on saatu alustava ratkaisu sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisesta.Kyseessä on alustava sopu, jonka pohjalta aloitetaan parlamentaarinen valmistelu.Sanomien tietojen mukaan alustavasti on sovittu 18 maakunnan perustamisesta niin, että pääkaupunkiseudulle eli Helsinkiin ja sen lähikunnille todennäköisesti toteutettaisiin erillisratkaisu.Maakuntiin siirtyisi alustavien suunnitelmien mukaan palo- ja pelastustoimi.Puheenjohtajat ovat kuitanneet jo tämän, HS-lähteet kertovat.Uutinen päivittyy.