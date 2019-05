Sote-palvelut maa­kunnille, 700 miljoonan veron­korotukset, valtion omaisuutta myyntiin – Näistä asioista hallitus­neuvotteluissa on saatu sopu Vaikka talous- ja verotyöryhmien työ on vielä kesken, useista asioista on alkanut jo muodostua sopu.