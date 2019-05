Ulkomaanedustoissa ja laivoilla enemmän äänestäjiä kuin viime EU-vaaleissa – äänestysaktiivisuus silti aina selvästi kotimaata heikompaa

Politiikka

Ulkomaanedustoissa ja laivoilla enemmän äänestäjiä kuin viime EU-vaaleissa – äänestysaktiivisuus silti aina se

Ulkomailla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tästä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kirjeitse

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Moni

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Europarlamenttivaalien

Ennakkoäänestyspaikoista

Ulkosuomalaisten