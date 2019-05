Politiikka

Kiihko­nationalistit väittävät itseään muita isän­maallisemmiksi, mutta todellisuudessa he ovat aina valmiita

Perus­suoma­laisten

Rintamaan

Halla-aho vakuuttelee

Perussuomalaisten

Yli puolet

Kirjoittaja on kokenut politiikan toimittaja, joka on työskennellyt sanoma- ja aikakauslehdissä.