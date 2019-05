Politiikka

tietojen mukaan hallitusneuvotteluissa on päästy sopuun translaista. Ratkaisu jouduttiin hieromaan kasaan puolueiden puheenjohtajien pöydässä, kun työryhmä ei päässyt kokonaisuudesta sopuun.Translaki muuttuu HS:n tietojen mukaan niin, että lisääntymiskyvyttömyyden vaatiminen poistuu laista. Voimassa olevassa laissa edellytetään juridista sukupuoltaan korjaavalta henkilöltä muun muassa, että hänet on sterilisoitu tai hän on muusta syystä lisääntymiskyvytön.Sukupuolen juridinen korjaaminen on jatkossakin mahdollista vain täysi-ikäisille, ei alle 18-vuotiaille. Tämä oli keskustan vaatimus.ainoa Pohjoismaa, jossa transihmisiltä on vaadittu lisääntymiskyvyttömyyttä. Muun muassa Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on pitänyt vaatimusta ihmisoikeusloukkauksena.Keskustassa on suhtauduttu torjuvasti ajatukseen siitä, että juridisen sukupuolen perustana olisi henkilön oma ilmoitus. HS:llä ei ollut perjantaina tietoa siitä, millaiseen ratkaisuun tässä kiistakysymyksessä on päädytty., vihreät, vasemmistoliitto ja Rkp ovat kaikki vaatineet translain uudistamista.Keskustan puoluekokous hyväksyi viisi vuotta sitten yksimielisesti aloitteen translain uudistamisesta, mutta asia on ollut herkkä etenkin keskustan konservatiivisemmalle, uskonnollisemmalle siivelle.