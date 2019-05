Tänä iltana ratkeaa eurovaalien tulos – HS analysoi vaali-iltaa hetki hetkeltä

Ruotsi: EU:sta halutaan tehdä jälleen ”lagom”

Mielipidemittausten mukaan sosiaalidemokraateista on tulossa EU-vaaleissakin Ruotsin suurin puolue, vaikka ennustettu 23 prosentin tulos olisikin perinteiselle suurpuolueelle lievä pettymys.

Toisiksi suurimman puolueen paikkaa ennustetaan nationalistipuolue ruotsidemokraateille 16–19 prosentin kannatuksella. Kokoomus olisi jäämässä sen taakse kolmanneksi.

Ruotsi ei ole ikinä ollut mikään EU-liittovaltion ajaja. Yhteistyöhön on suhtauduttu käytännöllisesti, talous edellä. Kruununsakin Ruotsi on pitänyt. Siksi Britannian lähtö EU:sta on Ruotsille erityisen kova pala. Yksi euroton liittolainen on poistumassa kerhosta.

Näissä vaaleissa Ruotsin EU-keskustelun valtavirta on säilyttänyt viileytensä suhteessa innokkaimpiin integraatiovisioihin. Ehkä on jopa otettu yksi taka-askel lisää.

Selkeimmin tämä näkyy perinteisessä oikeistossa. Kokoomuksen kampanjan kärkenä eivät ole nyt vapaan liikkuvuuden ja sisämarkkinoiden ilot, vaan Euroopan rikollisliigojen nujertaminen ja EU:n ulkorajojen vahvistaminen. Tätä toki halutaan tehdä EU-maiden yhteistyötä lisäämällä.

Kristillisdemokraatit puolestaan on tekemässä hyvää yhdeksän prosentin tulosta vaalilauseella ”Let’s make EU lagom again”. Lagom on vaikeasti suomennettava mutta Ruotsissa paljon viljelty adjektiivi, joka tarkoittaa kohtuullista, keskivertoa tai sopivan kokoista. Vaalilauseen tausta-ajatus on, että EU puuttuu liikaa jo asioihin, jotka eivät sille kuulu.

Ruotsin EU-kriittisin puolue eli ruotsidemokraatit on kasvattamassa kannatustaan. Tammikuussa se otti merkittävän taka-askeleen toteamalla, että se ei enää aja kansanäänestystä Ruotsin EU-jäsenyydestä.

Sosiaalidemokraatit on keskittynyt kampanjassaan kahteen teemaan: ääriajattelun vastustamiseen ja työläisten oikeuksiin. Sosiaalidemokraatit tahtoisivat, että EU ottaisi lisää vastuuta minimityöehtojen säätelystä kaikkialla Euroopassa.

Euroon liittymisen ja EU-integraation reippaan syventämisen puolesta Ruotsissa on jälleen puhunut vain yksi puolue: liberaalit. Heidän kannatuksensa on neljän prosentin tuntumassa.