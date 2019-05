Tänä iltana ratkeaa eurovaalien tulos, näitä asioita kannattaa pitää silmällä – HS seuraa ja analysoi hetki hetkeltä

Itävalta: Kohussa rypevän Vapauspuolueen kannatus supistuu hieman

Kaikkiaan 5 200 itävaltalaisäänestäjälle tehty ovensuukysely ennakoi vaalivoittoa Itävallan liittokansleri Sebastian Kurzin konservatiiviselle ÖVP:lle. ÖVP olisi saamassa 34,5 prosenttia äänistä, mikä takaisi puolueelle seitsemän paikkaa EU-parlamentissa, entisen viiden paikan sijaan.

Toiseksi suurin puolue on sosiaalidemokraattien SPÖ, joka ovensuukyselyssä saisi 23,5 prosenttia ja entiseen tapaan viisi paikkaa. Kolmanneksi suurin puolue olisi skandaaleissa ryvettynyt Vapauspuolue, joka olisi saamassa 17,5 prosenttia äänistä, mikä toisi sille kolme paikkaa europarlamenttiin entisen neljän paikan sijaan.

Vihreille ennakoidaan 13,5 prosentin kannatusta, ja puolue menettäisi yhden kolmesta paikastaan. Neos-liberaalipuolueelle olisi tulossa 8 prosentin kannatus ja yksi paikka, kuten aiemminkin.

Itävallassa on takana korruptioskandaalin täyttämä viikko, joka on ravistellut Itävallan mainetta ja poliittista identiteettiä ja herättänyt myös Itävaltaan laajemmin kysymyksiä eurooppalaisten oikeistopopulistien Venäjä-kytköksistä. Itävallan parlamentti äänestää maanantai-iltapäivänä, onko liittokansleri Kurzin, 32, skandaalin keskellä kokoamalle tynkähallitukselle luottamusta. Todennäköisesti ei ole.

EU-vaalit ovat Ibiza-gateksi ja videoskandaaliksi nimetyn vyyhdin ja hallituskriisin vuoksi testi syyskuun vaalituloksesta. Asetelma kiinnosti itävaltalaisia ja äänestysprosentti nousi.

Itävallan videoskandaali alkoi purkautua toissa perjantaina. Saksalaisviestimet julkaisivat salaa ibizalaisella huvilalla kesällä 2017 kuvatun videon, joka paljasti FPÖ:n johtajan ja varakanslerin Heinz-Christian Strachen olevan valmis myymään maansa venäläistä vaalirahaa vastaan. Strache erosi ja Kurz ilmoitti, että edessä on uudet vaalit.

Kurzilla ei ollut mitään mahdollisuuksia jatkaa hallitusyhteistyötä Venäjän kanssa vehkeilemään valmiin FPÖ:n kanssa. Kurz halusi Strachen lisäksi eroon myös FPÖ:n kovinta äärioikeistosiipeä edustavasta sisäministeristä Herbert Kicklistä. Itävallan presidentti Alexander Van der Bellen erotti sisäministerin. Tämä päätös sai koko FPÖ:n ministerikaartin eroamaan.

Kurz haluaisi johtaa Itävaltaa uusiin vaaleihin saakka tynkähallituksella, jossa virkamiehet korvaavat FPÖ:n ministerit. Suunnitelma ei käy FPÖ:lle eikä pienelle Jetzt-oppositiopuolueelle, ja siksi Itävallan parlamentti äänestää maanantaina Kurzin luottamuksesta. Ratkaisijan rooli on sosiaalidemokraateilla. On todennäköistä, että Kurzin tynkähallitus kaatuu maanantai-iltapäivän äänestyksessä. Presidentin on silloin nimitettävä Itävaltaan väliaikainen kansleri syyskuun vaaleihin saakka.

Videoskandaalissa riittää vielä pitkään setvittävää. FPÖ:n Venäjä-yhteydet ja valmius räikeään korruptioon on saanut monet pohtimaan myös muiden eurooppalaisten oikeistopopulistipuolueiden Venäjä-kytkentöjä. Oma lukunsa on se, ketkä asettivat Ibizan ansan. Perjantaina wieniläinen asianajaja Ramin Mirfakhrai antoi asiakkaansa puolesta julkisuuteen lausunnon, että kyse on kansalaisyhteiskunnallisesti motivoituneesta projektista, jossa käytettiin tutkivan journalismin keinoja.