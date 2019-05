Eurovaaleissa äänestettiin Suomessa nyt vilkkaammin kuin viisi vuotta sitten – äänestysprosentti nousi 42,7:ään

Politiikka

Eurovaaleissa äänestettiin Suomessa nyt vilkkaammin kuin viisi vuotta sitten – äänestysprosentti nousi 42,7:ää

Äänestysprosentti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Aika

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Alueittain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tutkija

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Helsingissä

Ennakkoon

Lopulliset