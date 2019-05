Politiikka

Vihreät saivat historiallisen voiton, Pekka Haavisto: Suunta on kohti solidaarisempaa Eurooppaa

Kannatuksen

Haaviston

HS:n

lisäyksellä mitattuna eurovaalien menestynein puolue on vihreät, joka oli saamassa 16 prosentin kannatuksen, kun äänistä oli sunnuntai-iltana laskettu lähes kaikki.Kannatus kasvoi peräti 6,7 prosenttiyksikköä. Sillä vihreille irtosi toinen paikka Euroopan parlamenttiin.Puolueen väliaikainen puheenjohtaja Pekka Haavisto https://www.hs.fi/haku/?query=pekka+haavisto piti puolueen vaalivalvojaisissa riehakkaan ja tunteikkaan kiitospuheen.”Olette tehneet tuloksen, joka on kaikkien aikojen paras vihreä vaalitulos”, Haavisto sanoi.Puolueen edellinen huipputulos eurovaaleissa on vuodelta 1999, jolloin puolue sai 13,4 prosenttia äänistä. Eduskuntavaalien paras tulos on tältä keväältä, 11,5 prosenttia äänistä.mukaan tulos kertoo siitä, että on paljon ihmisiä, jotka jakavat vihreiden huolen ilmastosta, haluavat tukea koulutusta eivätkä halua, että Euroopan ympärille rakennetaan muureja.”Mediassa on yritetty rakentaa tarinaa oikeistopopulismista, mutta äänestäjät ovat näyttäneet, että suunta on ihan toinen: kohti solidaaridempaa Eurooppaa”, Halla-aho sanoi.haastattelussa Haavisto oli erityisen tyytyväinen vihreiden ryhmien menestykseen Euroopan laajuisesti.”Hyvillä mielin voin jättää tehtäväni Maria Ohisalolle https://www.hs.fi/haku/?query=maria+ohisalolle kahden vaalivoiton jälkeen”, Haavisto sanoi.

Haaviston