Tällainen koko eurovaalien tilanne: parlamentin valtapuolueet hävisivät, voittajia liberaalit, vihreät ja kansallismieliset

Politiikka

Tällainen koko eurovaalien tilanne: parlamentin valtapuolueet hävisivät, voittajia liberaalit, vihreät ja kans

Euroopan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Eurovaalien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaalien voittajia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Vihreät aalto”