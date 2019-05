Eurovaaleista povattiin oikeistopopulistien aaltoa, mutta niskan päälle pääsivätkin EU-myönteiset puolueet – HS kysyi kolmelta asiantuntijalta, mistä tulos kertoo

Politiikka

Eurovaaleista povattiin oikeistopopulistien aaltoa, mutta niskan päälle pääsivätkin EU-myönteiset puolueet – H

Eurooppaan

Timo Miettinen, yliopistotutkija, Eurooppa-tutkimuksen keskus, Helsingin yliopisto

”Näissä

”Suomessakin

”Vihreiden

”Tätä

”Jos

Katalin Miklossy, yliopistonlehtori, Aleksanteri-instituutti, Helsingin yliopisto

”Vanha

”EU-vastaisten

”Kieltämättä

Antti Ronkainen, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto

”Vaalitulos on aika

”Suomi

”Euroopassa