Hallituksen syntyminen on lähellä – Uusiin pysyviin menoihin tulossa 1,2 miljardia, satoja miljoonia euroja saavat koulutus sekä köyhyyden ja ilmastomuutoksen torjunta

Politiikka

Hallituksen syntyminen on lähellä – Uusiin pysyviin menoihin tulossa 1,2 miljardia, satoja miljoonia euroja sa

Juuri nyt

Seuraavan hallituksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingin Sanomien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aikaisemmin

Neuvottelijat ovat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pysyvien menojen

Neuvottelijat sopivat