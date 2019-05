Politiikka

Tietokirjallisuuden huippu­nimi Jared Diamond kirjoittaa Suomen selviytymis­tarinasta jopa kiusallisen mairitt

Suomalaisena

Yhdysvaltalainen

Suomi

81-vuotias

Diamond

Tarina on liian eheä, särötön.

Jared Diamondin

Syvälle

Upheaval ei ole huono kirja. Se vain ei ole erinomainen.

Kirja

Jared Diamond: Upheaval. How Nations Cope with Crisis and Change. Penguin / Allen Lane, 2019. 320 s.