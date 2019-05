Politiikka

muodostava Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne https://www.hs.fi/haku/?query=antti+rinne vahvisti perjantaina tiedot, joiden mukaan etenkin demareiden jo pitkään ajama oppivelvollisuuden pidentäminen peruskoulusta toiselle asteelle eli ammattikouluun tai lukioon kirjataan hallitusohjelmaan.Mitä kaikkea oppivelvollisuusiän nosto tarkoittaisi?HS keräsi listan kysymyksiä ja vastauksia sillä oletuksella, että oppivelvollisuus laajenisi kattamaan koko toisen asteen eli ammatillisen tai lukion tutkinnon.Käytännössä se tarkoittaisi, että oppivelvollisuusikä jatkuisi 19-vuotiaaksi asti. Kun Alexander Stubbin https://www.hs.fi/haku/?query=alexander+stubbin (kok) hallitus aikoinaan harkitsi oppivelvollisuuden nostoa opetusministeri Krista Kiurun https://www.hs.fi/haku/?query=krista+kiurun (sd) ajamana, puhuttiin vain yhden vuoden lisäyksestä eli iän nostosta 18 vuoteen.

Saavatko kaikki ilmaiset kirjat ja muut tarvikkeet?

Periaatteessa kyllä. Lukion ja ammattikoulun kirjat ja muut tarvikkeet, kuten parturiopiskelijoiden sakset ja peruukit olisivat samalla tavalla opiskelijoille maksuttomia kuin peruskoulun oppikirjat. Nytkin osa ammattiin opiskelevien tarvikkeista tulee koulun puolesta, eikä niitä saa itselleen valmistumisen jälkeen. Esimerkiksi itse hankituilla kokin veitsillä on kuitenkin käyttöä vielä valmistumisen jälkeenkin.Itse opetus on lukiossa ja ammattikoulussa jo nyt opiskelijalle maksutonta. Lisäksi ateria ja asuminen koulutuksen järjestäjän osoittamassa asuntolassa ovat opiskelijalle maksuttomia.

Säilyykö oppimateriaali yhtä hyvänä kuin nyt?

Ei välttämättä. Koulutuksen järjestäjillä eli kunnilla, kuntayhtymillä ja yksityisillä ylläpitäjillä tuskin on haluja sijoittaa kirjoihin ja tarvikkeisiin yhtä suuria summia kuin niitä itse ostavilla on.Vaikutusta on myös sillä, tehdäänkö uudistus kertarysäyksellä vai asteittain, jolloin tulisi enemmän mahdollisuuksia kierrätykseen, ja myös digitalisaatio ehtii edetä. Yksi vaihtoehto on, että kirjoja lainattaisiin kirjastosta.Mahdollista on, että varakkaat ostavat vastakin itse kirjoja ja välineitä jälkikasvulleen, mikäli koulun tarjoamat eivät miellytä.

Maksettaisiinko vastedes myös koulumatkat ammattikouluun tai lukioon?

Jo nytkin koulumatkaan voi saada saa tukea, jos matka ylittää kymmenen kilometriä ja kuukausittaiset koulumatkasta aiheutuvat kustannukset ylittävät 54 euroa. Tuen määrä riippuu siitä, käyttääkö erityistä koulukuljetusta, julkista liikennettä vai itse järjestettyä kuljetusta. Itse järjestetyllä kulkutavalla korvataan enintään 100 kilometrin yhdensuuntainen koulumatka.Kelan mukaan 20 kilometrin yhdensuuntainen koulumatka oikeuttaa 1. elokuuta 2019 alkaen 79,16 euron koulumatkatukeen kuukaudessa riippumatta siitä, millä tavalla matka kuljetaan.Nykyisin toisen asteen koulutuksen on vapaa hakeutumisoikeus. Erikseen tulisi päättää, miten matkakuluja korvataan.

Voisiko peruskoulun jälkeen yhä pitää välivuoden?

Nykyään peruskoulun jälkeen vain harva pitää välivuoden, sillä käytännössä lähes kaikki pyrkivät ja myös pääsevät jatko-opintoihin, mutta eivät välttämättä juuri sinne minne haluavat. Ankarasti tulkittuna oppivelvollisuus merkitsisi sitä, että kunta huolehtisi siitä, että kaikki aloittavat toisen asteen tai vastaavat opinnot jo peruskoulun päättövuotena.Esimerkiksi vuonna 2017 peruskoulun päättäjistä jatko-opintojen ulkopuolelle jäi heti vain 3,1 prosenttia eli 1 764 nuorta, mutta toisen asteen keskeyttäjiä oli yhteensä tuhansia vuosittain. Keskeyttäminen on yleisempää (lähes 7 prosenttia vuodessa) ammattikoulussa kuin lukiossa ja yleisempää pojilla kuin tytöillä, joista myös suurempi osa menee lukioon.

Mitä seuraisi siitä, jos ei kouluun mene?

Nykyisin kunta valvoo ja seuraa, käykö oppilas peruskoulua, vaikka koulupakkoa ei varsinaisesti ole. Viime kädessä vanhempien tulee huolehtia siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua, joko kotona tai koulussa. Oppivelvollisuuden laiminlyönnistä voi seurata lastensuojelullisia toimia tai jopa uhkasakko.Mielenkiintoinen kysymys on, voidaanko nuori velvoittaa toisen asteen tutkinnon suorittamiseen vai riittääkö myös tutkinnon osa. Jos kyseessä on ”vain” oppivelvollisuusiän nosto, velvollisuus loppuisi iän täyttyessä vaikka itse tutkintoa ei olisi kasassa.Vielä ei ole tietoa siitä, esittääkö hallitus iän nostoa 18:aan vai 19 vuoteen. Täysi-ikäisyyden raja on 18 vuotta, jolloin velvoittavuus on vaikeampaa, ellei sitten oteta käyttöön erilaisten korvausten epäämistä.

Tarvitaanko toisen asteen oppivelvollisuuden takia lisää aloituspaikkoja, opettajia tai jopa kouluja?

Aloituspaikkoja tai kouluja ei tarvita lisää, sillä jo nyt aloituspaikkoja on enemmän kuin hakijoita ja niitä jää tyhjiksikin. Myös kouluissa on tilaa, sillä etenkin ammatillista opetusta on siirretty yhä enemmän työpaikoille.Opettajia kyllä tarvittaisiin lisää ilman oppivelvollisuuttakin. ”Ammatillisen koulutuksen resursseja on leikattu yli 300 miljoonaa euroa, ja jo nyt krooninen rahoitusvaje on vähintään 100 miljoonaa euroa vuodessa”, muistuttaa Ammattiosaamisen kehittämisyhdistyksen Amken toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu https://www.hs.fi/haku/?query=veli-matti+lamppu Myös opettajia on jo vähennetty noin 1 600.”Tietysti opettajia tarvittaisiin lisää, jos joukon jatkoksi tulee nyt lisää niitä, jota tarvitsevat eniten ohjausta, erityisopetusta ja muuta tukea”, Lamppu sanoo.

Millaisista summista velvollisuuden pidentämisessä on kyse?

Oppivelvollisuuden pidentäminen oli odotettavissa

Jonkinlainen

Rahaa

Rahareikiä

Arviot ja laskelmat oppivelvollisuusiän nostosta ovat vaihdelleet kovasti eli noin 100 miljoonasta eurosta jopa 200 miljoonaan euroon vuodessa.Opetus- ja kulttuuriministeriön laskelmassa haarukka oli 109–153 miljoonaa euroa, josta lukiokoulutuksen osuus oli noin 52–90 miljoonaa euroa ja ammatillisen koulutuksen 57–63 miljoonaa euroa. Arvioissa ei ole huomioitu koulumatkakustannusten vaikutuksia.Opiskelijoille ja vanhemmille kustannukset ammattikoulussa voivat olla nollasta eurosta jopa tuhansiin euroihin ja lukiossa keskimäärin 2 500 euroa.Ylimääräisiä kuluja aiheutuu esimerkiksi vanhojentansseista, joihin vakavaraisissa perheissä saatetaan tuhlata yhdessä päivässä tuo 2 500 euroa. Myös ylioppilastutkinnosta peritään maksuja. Jotkin opiskelijoista kilpailevat kunnat hankkivat heille tietokoneita ja muita välineitä, mutta useimmat joutuvat niitä itse käytännössä hankkimaan.kirjaus oppivelvollisuuden pidentämisestä oli odotettavissa, sillä Sdp:n lisäksi sitä kannattivat jo ennen vaaleja ja hallitusneuvotteluja vasemmistoliitto, vihreät ja keskusta. Rkp on suhtautunut siihen varauksellisemmin, joskin sekin kannatti toisen asteen maksuttomuutta, jonka velvollisuus tuo mukanaan.Koulutusasioista neuvotellessa osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi -ryhmässä ei asiasta päästy kuitenkaan sopuun, vaan se ratkaistiin vasta puheenjohtajien kesken keskiviikon ja torstain välisenä yönä, Yle uutisoi.Ongelmana ryhmässä on ollut kouluasioiden priorisointi, sillä esimerkiksi vihreiden ennen vaaleja esittämän ”korjauslistan” hintalappu oli noin miljardi euroa ja demareidenkin lähes saman verran.Opetus- ja kulttuuriministeriön hallitusneuvottelijoille laatimassa tilannekuvassa korostettiin, kuinka koko koulutusketju tulisi panna kuntoon alkaen varhaiskasvatuksesta. Myös edellisen hallituksen rajaus subjektiiviseen varhaiskasvatusoikeuteen tulisi purkaa.tarvittaisiin myös perusopetukseen, jotta oppimistulokset kääntyisivät taas nousuun, korkeakoulupaikkojen ja -tutkintojen kasvattamiseen, paljon puhuttuun työikäisten jatkuvaan oppimiseen sekä tutkimus- ja kehitysrahoituksen tason nostoon ainakin neljään prosenttiin suhteessa kansantuotteeseen, mikä edellyttäisi noin 150 miljoonan euron vuotuista lisäystä julkisiin tutkimusmenoihin.Opetusalan ammattijärjestö OAJ on laskenut, että kaksi edellistä hallitusta ovat tehneet jopa liki kahden miljardin euron leikkaukset koulutusmenoihin. Nyt hallitusta muodostavista puolueista suuri osa puhui ennen vaaleja mahtipontisesti ”koulutuksen ja tieteen kunnianpalautuksesta”.Ammattikouluista on leikattu noin 300 miljoonaa euroa, ja korkeakouluilta on menoleikkausten lisäksi jäädytetty lainmukaiset indeksikorotukset.siis olisi ollut paljon muihinkin koulutuksen kohennuskeinoihin kuin kasvatustieteilijöiden tehottomana pitämään ”koulupakon” laajentamiseen. Sen sijaan ekonomistit ovat laskeneet, että toisen asteen oppivelvollisuus saattaisi jonkin verran nostaa sen suorittamista loppuun. Nyt noin 20 prosenttia ammatillisen koulutuksen aloittaneista nuorista ei valmistu.